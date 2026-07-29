Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हेपेटाइटिस से बचाव ही सबसे प्रभावी उपाय: डॉ. मुंजाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

रुड़की में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर डॉ. सचिन देव मुंजाल ने बताया कि हेपेटाइटिस एक गंभीर बीमारी है, जो लीवर को प्रभावित करती है। यदि इसका समय पर उपचार न किया गया, तो यह लीवर सिरोसिस और कैंसर का कारण बन सकता है। जागरूकता बढ़ाकर इस बीमारी से बचा जा सकता है।

हेपेटाइटिस से बचाव ही सबसे प्रभावी उपाय: डॉ. मुंजाल
हेपेटाइटिस से बचाव ही सबसे प्रभावी उपाय: डॉ. मुंजाल

रुड़की, संवाददाता। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर वरिष्ठ गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉ. सचिन देव मुंजाल ने कहा कि हेपेटाइटिस गंभीर बीमारी है, जो मुख्य रूप से लीवर को प्रभावित करती है। समय रहते इसकी पहचान और उपचार न किया जाए तो यह लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। डॉ. मुंजाल सिविल लाइंस के एक होटल में डॉक्टरों के लिए जागरूकता कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता बढ़ाकर इस बीमारी के मामलों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:हेपेटाइटिस से बचाव के लिए जागरूकता और जांच जरूरी
ये भी पढ़ें:Nainital News: हेपेटाइटिस से बचाव के प्रति छात्रों को किया जागरूक
ये भी पढ़ें:स्वास्थ्यकर्मियों ने लगवाई हेपेटाइटिस की वैक्सीन

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Roorki Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।