हेपेटाइटिस से बचाव ही सबसे प्रभावी उपाय: डॉ. मुंजाल
रुड़की में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर डॉ. सचिन देव मुंजाल ने बताया कि हेपेटाइटिस एक गंभीर बीमारी है, जो लीवर को प्रभावित करती है। यदि इसका समय पर उपचार न किया गया, तो यह लीवर सिरोसिस और कैंसर का कारण बन सकता है। जागरूकता बढ़ाकर इस बीमारी से बचा जा सकता है।
रुड़की, संवाददाता। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर वरिष्ठ गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉ. सचिन देव मुंजाल ने कहा कि हेपेटाइटिस गंभीर बीमारी है, जो मुख्य रूप से लीवर को प्रभावित करती है। समय रहते इसकी पहचान और उपचार न किया जाए तो यह लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। डॉ. मुंजाल सिविल लाइंस के एक होटल में डॉक्टरों के लिए जागरूकता कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता बढ़ाकर इस बीमारी के मामलों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
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