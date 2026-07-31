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आंख या शरीर का पीला होना...कहीं आपको यह बीमारी तो नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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गोड्डा में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर सदर अस्पताल में जागरूकता एवं स्क्रीनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 193 स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की हेपेटाइटिस बी और सी की जांच की गई। डॉ. परमानंद दर्वे ने परीक्षण की प्रक्रिया बताई और संक्रमण के लक्षणों के बारे में जानकारी दी।

आंख या शरीर का पीला होना...कहीं आपको यह बीमारी तो नहीं

गोड्डा एक प्रतिनिधि। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, गोड्डा के तत्वावधान में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर गुरुवार को सदर अस्पताल परिसर में हेल्दी लिवर कैंपेन के अंतर्गत जागरूकता एवं स्क्रीनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह 8 बजे से आयोजित शिविर में हाई रिस्क ग्रुप के अंतर्गत सफाई कर्मियों, मेडिकल स्टाफ एवं चिकित्सा पदाधिकारियों की एचआईवी, हेपेटाइटिस बी एवं हेपेटाइटिस सी की जांच की गई। शिविर में कुल 193 हेल्थ सर्विस प्रोवाइडरों की स्क्रीनिंग की गई। जिला नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम डॉ. परमानंद दर्वे ने बताया कि है हेपेटाइटिस ए के लिए आईजीएम एचएवि एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, जो हालिया या नए संक्रमण की पहचान करता है।

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हेपेटाइटिस बी के लिए एचबीएसएजी सतह एंटीजन और अन्य एंटीबॉडी टेस्ट किए जाते हैं, जो यह बताते हैं कि संक्रमण अभी शरीर में है या व्यक्ति सुरक्षित इम्यून है। हेपेटाइटिस सी के लिए एंटी-एचसीवी रक्त जांच होती है। यदि यह पॉजिटिव आती है, तो डॉक्टर वायरस की पुष्टि के लिए एचसीवी आरएनए जांच करवाते हैं। पीलिया आंख या त्वचा का पीला होना, पेट में दर्द, या बहुत थकान महसूस होने पर। सर्जरी से पहले या सामान्य स्वास्थ्य जांच के रूप में दूषित पानी, असुरक्षित रक्त या सुई के संपर्क में आने के जोखिम होने पर हैपेटाइटिस की जांच की जाती है। कार्यक्रम में डॉ. तारा शंकर झा, डॉ. कृष्ण मोहन, डॉ. राकेश कुमार सिन्हा, जिला शहरी स्वास्थ्य प्रबंधक जयशंकर तथा मोनाली राय सहित अस्पताल के चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।

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