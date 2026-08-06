श्रीराम की नीति से समाप्त होगा संघर्ष

वाराणसी में आयोजित श्रीराम परिवार गाथा सम्मेलन में जगद्गुरु बालकदेवाचार्य ने कहा कि श्रीराम की नीति से वैश्विक संघर्ष खत्म किया जा सकता है। उन्होंने संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया और बताया कि राम की नीतियां सभी युगों में प्रासंगिक हैं। कई विद्वानों ने राम के इतिहास और विचारों पर अपने मत व्यक्त किए।

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। श्रीराम की नीति से यदि विश्व के देश चलें तो संघर्ष खत्म हो जाएगा। यही नहीं सभी की संस्कृतियों का संरक्षण भी होता रहेगा। ये बातें पातालपुरी पीठाधीश्वर जगद्गुरु बालकदेवाचार्य ने कहीं। वह दारानगर स्थित पातालपुरी मठ में श्रीराम परिवार गाथा सम्मेलन के सातवें दिन बुधवार में बोल रहे थे।

सम्मेलन का उद्देश्य पातालपुरी सनातन धर्म रक्षा परिषद एवं विशाल भारत संस्थान की ओर से आयोजित सम्मेलन में बतौर मुख्य गाथाकार स्वामी बालकदेवाचार्य ने कहा कि अरबों, तुर्कों, मंगोलों ने जहां आक्रमण किया वहां की संस्कृति और जाति तक खत्म कर दी। धर्म बदल दिया, देश का भूगोल बदल दिया लेकिन भगवान राम ने विजेता राजाओं को भी संदेश दिया कि जीत का मतलब यह नहीं की राज्य, जाति और संस्कृति को खत्म कर दिया जाए।

विद्वानों के विचार बतौर मुख्य अतिथि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि राम की नीति सभी के संरक्षण की है। किसी को मिटाने की नहीं। महंत अवधेश दास ने कहा कि राम के इतिहास को शोधपरक दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में ऐसा कोई नायक नहीं हुआ जिसकी कही बात और बनाई नीतियां सभी युगों में प्रासंगिक हो। यह राम ही हैं जिनकी नीतियों की चर्चा हमेशा होती रहेगी, चाहे युग कोई भी हो।

अन्य प्रस्तुतियाँ डॉ.राजीव ने कहा कि राष्ट्र धर्म से बड़ा अन्य कोई धर्म नहीं है। ओडिशा की छात्रा प्रज्ञा परमिता महारी ने शोध पत्र प्रस्तुत किया। इस अवसर पर डॉ.कवीन्द्र नारायण, डॉ.नजमा परवीन, महंत प्रभु रामदास, शैलेन्द्र शुक्ला, डॉ.अर्चना भारतवंशी, डॉ.मृदुला जायसवाल, डॉ.धनंजय यादव, जीनत रहमान, सृष्टि त्यागी, आस्था जायसवाल, खुशी रमन भारतवंशी ने भी विचार रखे।