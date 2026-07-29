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व्यासदेव सही मायने में विश्व गुरु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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कायमगंज में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भगवान व्यास पूजन एवं संगोष्ठी का आयोजन हुआ। प्रोफेसर रामबाबू मिश्र ने व्यासदेव को विश्व गुरु बताया। शिक्षकों ने शिक्षा के मशीनीकरण पर चिंता जताई और गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व पर चर्चा की। युवा कवि अनुपम मिश्रा ने मानवता और शिक्षा के संबंध में विचार साझा किए।

व्यासदेव सही मायने में विश्व गुरु

कायमगंज, संवाददाता गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विश्व बंधु परिषद की ओर से भगवान व्यास पूजन एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें प्रोफेसर रामबाबू मिश्र रत्नेश ने कहा कि व्यासदेव सही मायने में विश्व गुरु हैं। उन्होंने विश्व के विशालतम महाकाव्य महाभारत, श्रीमद् देवी भागवत और 18 पुराण जैसी कालजयी रचनाएं दीं। वेदों का संग्रह एवं संयोजन भी उन्हीं की देन है। गीता उनकी अक्षय कीर्ति का शाश्वत प्रकाश स्तंभ है। पूर्व प्रधानाचार्य अहिवरन सिंह गौर ने कहा कि शिक्षा के मशीनीकरण से गुरु-शिष्य परंपरा, संस्कार और चरित्र का ह्रास हुआ है। शिक्षक वीएस तिवारी ने कहा कि गुरु का वचन ही अध्यात्म का मूल मंत्र है।

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गुरु कृपा से असंभव कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। आचार्य शिवकांत शुक्ला ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पेपर लीक करने वाले कोचिंग सेंटरों पर भी चिंता जताई। युवा कवि अनुपम मिश्रा ने कहा धनु संचय और नौकरी, शिक्षा के दो अर्थ। कौन बनाएगा हमें मानव, दिव्य समर्थ। गोष्ठी में गीतकार पवन बाथम, प्रधानाचार्य अमरनाथ शुक्ला, कीर्ति दुबे, निधि मिश्रा, जेपी दुबे, शिवकुमार दुबे, सत्येंद्र सिंह राजपूत और शुभ्रम मिश्रा आदि ने भी विचार रखे।

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