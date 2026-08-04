सोने को रणनीतिक खनिज का दर्जा मिले
विश्व स्वर्ण परिषद ने भारत सरकार से सोने को रणनीतिक खनिज के तौर पर वर्गीकृत करने का आग्रह किया है। इससे घरेलू खनन को बढ़ावा मिलेगा। एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली के माध्यम से कंपनियाँ लाइसेंस प्राप्त कर सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल के शुरुआत में देशवासियों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की थी।
मुंबई, एजेंसी। विश्व स्वर्ण परिषद ने सरकार से सोने को रणनीतिक खनिज के तौर पर वर्गीकृत करने का आग्रह किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि इससे घरेलू खनन को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के भारत के क्षेत्रीय सीईओ सचिन जैन के अनुसार, सोने को 'रणनीतिक खनिज' का दर्जा मिलने से 'एकल खिड़की मंजूरी' प्रणाली लागू हो सकेगी। इससे खनन कंपनियों को राज्य सरकारों से जुड़ी कई मंजूरियों के बजाय केंद्र से सीधे मंजूरी मिल सकेगी। जैन ने कहा, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और खनन मंत्रालय के साथ हुई चर्चाओं में हमने इस मुद्दे को खास तौर पर उठाया है।'
खानन में सुधार
अगर सोने को 'रणनीतिक खनिज' की सूची में शामिल किया जाता है, तो कई चीजें बदल जाएंगी और आसान हो जाएंगी। निवेशक और खनन करने वाली कंपनियां 'एकल खिड़की मंजूरी' के तहत केंद्रीय मंत्रालय से लाइसेंस ले सकती हैं और देश के किसी भी हिस्से में खनन कर सकती हैं। इसका सीधा संबंध, 'चालू खाते के घाटे' और आत्मनिर्भर बनने के हमारे लक्ष्य से है। खनन को तेज करने और सोने को 'रणनीतिक खनिज' की सूची में शामिल करने से इसमें काफी मदद मिलेगी।'
प्रधानमंत्री की अपील
गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि वे एक साल तक सोना न खरीदें। 'स्वर्णिम उड़ान 2047' शीर्षक की रिपोर्ट में डब्ल्यूजीसी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत की सोने की सालाना मांग का 10-15 प्रतिशत हिस्सा घरेलू खनन से पूरा किया जाना चाहिए।
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