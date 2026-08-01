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विश्व स्तनपान सप्ताह (1-7 अगस्त) पर जिलेभर में विशेष जागरूकता अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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विश्व स्तनपान सप्ताह (1-7 अगस्त) पर जिलेभर में विशेष जागरूकता अभियानविश्व स्तनपान सप्ताह (1-7 अगस्त) पर जिलेभर में विशेष जागरूकता अभियान

विश्व स्तनपान सप्ताह (1-7 अगस्त) पर जिलेभर में विशेष जागरूकता अभियान

किशनगंज, निज संवाददाता जीवन के पहले हजार दिन किसी भी बच्चे के भविष्य की मजबूत नींव माने जाते हैं और इसकी शुरुआत जन्म के पहले घंटे में मां के स्तनपान से होती है। मां का दूध केवल शिशु का पहला भोजन नहीं, बल्कि उसकी पहली प्राकृतिक सुरक्षा कवच भी है। यह नवजात को संपूर्ण पोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता और संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने तथा छह माह तक केवल मां का दूध पिलाने से शिशु का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास बेहतर होता है और बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। इसी उद्देश्य से 1 से 7 अगस्त तक जिले में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। इस वर्ष की वैश्विक थीम सतत जीवन की मजबूत शुरुआत के लिए स्तनपान: जो प्रभावी है, उसे और मजबूत बनाएं है। इसका उद्देश्य माताओं को परिवार, समुदाय, स्वास्थ्य संस्थानों और कार्यस्थलों से निरंतर सहयोग उपलब्ध कराकर स्तनपान को जन-आंदोलन का स्वरूप देना है。

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एनएफएचएस के आंकड़े सुधार की दिशा में सामूहिक प्रयास की मांग कर रहे हैं

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के अनुसार किशनगंज जिले में केवल 16.9 प्रतिशत नवजातों को जन्म के पहले घंटे में स्तनपान कराया जाता है, जबकि 53.5 प्रतिशत शिशुओं को छह माह तक केवल मां का दूध मिल पाता है। वहीं, एनएफएचएस-6 के प्रारंभिक निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि देश के कई हिस्सों में एक्सक्लूसिव स्तनपान की दर में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है। ऐसे में समय पर स्तनपान, सही परामर्श और परिवार के सहयोग को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

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हर नवजात तक स्तनपान का लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता

जिलाधिकारी नवीन कुमार ने कहा कि एक स्वस्थ समाज की नींव स्वस्थ नवजात से पड़ती है। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और छह माह तक केवल मां का दूध प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। स्वास्थ्य विभाग, आईसीडीएस, आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी सेवाओं के समन्वित प्रयास से यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी नवजात इस अमूल्य पोषण से वंचित न रहे। जागरूकता के साथ व्यवहार परिवर्तन पर विशेष ध्यान देकर हम एनएफएचएस के संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार ला सकते हैं।

कोलोस्ट्रम नवजात का पहला प्राकृतिक टीका, संक्रमण से देता है सुरक्षा

सिविल सर्जन डॉ. राज कुमार चौधरी ने कहा कि मां का पहला गाढ़ा पीला दूध (कोलोस्ट्रम) नवजात के लिए अमृत के समान है। यह प्राकृतिक टीके की तरह कार्य करते हुए शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है तथा डायरिया, निमोनिया सहित कई संक्रामक रोगों से बचाता है। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के बाद पहले घंटे के भीतर स्तनपान सुनिश्चित कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

भ्रांतियों को छोड़ें, पहले छह माह तक केवल मां का दूध दें

महिला चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शबनम यास्मीन ने कहा कि कई बार सामाजिक भ्रांतियों और गलत सलाह के कारण माताएं नवजात को बाहरी दूध देना शुरू कर देती हैं। जबकि वैज्ञानिक रूप से पहले छह माह तक केवल मां का दूध ही पर्याप्त होता है। स्तनपान मां के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है तथा स्तन एवं अंडाशय के कैंसर के खतरे को कम करने में सहायक होता है।

स्तनपान से मजबूत होता है शारीरिक और मानसिक विकास

गैर संचारी रोग पदाधिकारी डॉ. उर्मिला कुमारी ने कहा कि मां का दूध बच्चों के मस्तिष्क के विकास, बेहतर पोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छह माह तक केवल स्तनपान तथा उसके बाद पूरक आहार के साथ दो वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखना बच्चों के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

परिवार, आशा और स्वास्थ्यकर्मियों की साझी जिम्मेदारी

विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर विशेष जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। आशा, एएनएम एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती एवं धात्री माताओं को जन्म के पहले घंटे में स्तनपान, छह माह तक केवल मां का दूध तथा उसके बाद उचित पूरक आहार के संबंध में परामर्श देंगी। साथ ही परिवार के सदस्यों को भी माताओं को सहयोग देने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक नवजात को जीवन की सर्वोत्तम शुरुआत मिल सके।

सामान्य प्रश्न

विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाएगा?
1 से 7 अगस्त तक जिले में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा।
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