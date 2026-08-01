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विश्व स्तनपान सप्ताह पर स्तनपान के समर्थन का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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-सात अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत चलेंगे कार्यक्रम, नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, शिशुओं के समुचित शारीरिक, मानसिक विकास व कुपोषण से बचाव और माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य...

विश्व स्तनपान सप्ताह पर स्तनपान के समर्थन का लिया संकल्प

-सात अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत चलेंगे कार्यक्रम -स्तनपान को बढ़ावा देने को ले चलाया जायेगा प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, शिशुओं के समुचित शारीरिक, मानसिक विकास व कुपोषण से बचाव और माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत शनिवार को किया गया।

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कार्यक्रम का उद्देश्य

पूरा सप्ताह कार्यक्रम के दौरान माताओं को स्तनपान के महत्व की जानकारी दजी जायेगी व स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जायेगा। शनिवार को विश्व स्तनपान सप्ताह के मौके पर स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने स्तनपान का समर्थन करने का संकल्प लिया। मौके पर सिविल सर्जन डॉ शिवेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि स्तनपान केवल शिशु का पहला आहार नहीं, बल्कि उसके स्वस्थ, सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है। जन्म के पहले एक घंटे के भीतर स्तनपान प्रारंभ करना और पहले छह माह तक केवल मां का दूध देना शिशु के लिए सर्वोत्तम पोषण और रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद दो वर्ष या उससे अधिक समय तक उपयुक्त पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखना आवश्यक है।

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स्तनपान के लाभ

मां का दूध शिशु को संक्रमणों से बचाता है, उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास को बढ़ावा देता है और माताओं के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान इन कार्यक्रमों का होगा संचालन प्रखंड स्तरीय कार्यशाला व हेल्दी बेबी शो का आयोजन। स्वास्थ्य संस्थानों की ओर से स्तनपान नियमों का अनुपालन व अनुश्रवण करना। सभी स्वास्थ्य संस्थानों को डिब्बा बंद दूध व बोतल और निपल मुक्त परिसर घोषित किया जायेगा। प्रसव केंद्रों पर कार्यरत एएनएम, स्टाफ नर्स व ममता का स्तनपान से होने वाले लाभ व डिब्बा बंद दूध और बोतल व निपल के प्रयोग से होने वाले नुकसान के संबंध में उन्मुखीकरण किया जायेगा। प्रसव केंद्र पर पोस्ट नेटल वार्ड को इंचार्ज सिस्टर को विश्व स्तनपान सप्ताह हे लिए उस संस्थान का नोडल इंचार्ज बनाया गया है।

सामुदायिक बैठकें

स्तनपान को बढ़ावा देने को ले प्रचार-प्रचार चलाया जायेगा। विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान मां कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक आशा, गर्भवती व धात्री माताओं के साथ बैठक कर स्तनपान से होने वाले लाभ व स्तनपान के सही तरीके के बारे में चर्चा करेंगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है?
सात अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत कार्यक्रम चलेंगे।
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