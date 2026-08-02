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विश्व स्तनपान सप्ताह: स्वास्थ्य केन्द्र पर होगा हेल्दी बेबी शो का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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पूर्णिया में, नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस सप्ताह के दौरान, स्वास्थ्य केंद्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने से शिशु स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसके साथ ही माताओं को स्वस्थ जीवनशैली के बारे में जानकारी दी जा रही है।

विश्व स्तनपान सप्ताह: स्वास्थ्य केन्द्र पर होगा हेल्दी बेबी शो का आयोजन

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने शिशुओं के समुचित शारीरिक मानसिक विकास, कुपोषण से बचाव तथा माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाए जाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष एक से सात अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस क्रम में जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉ. प्रमोद कुमार कनौजिया ने बताते हैं कि विश्व स्तनपान सप्ताह को लेकर जागरुकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके तहत जन्म के एक घंटे के भीतर नवजात को स्तनपान शुरू कराने से शिशु मृत्यु दर में कमी लायी जा सकती है।

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इसलिए छह माह तक शिशु को केवल स्तनपान कराने से दस्त और निमोनिया के खतरे को कम किया जा सकता है। अधिक समय तक स्तनपान करने वाले बच्चों की बुद्धि उन बच्चों की अपेक्षा तीन पॉइंट अधिक होती है, जिन्हें मां का दूध थोड़े समय के लिए मिलता। जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में विश्व स्तनपान सप्ताह के सफल आयोजित करने के लिए नोडल पदाधिकारी जिला योजना समन्वयक डीपीसी को रखा गया है। जिला योजना समन्यवक डीपीसी डॉ. सुधांशु शेखर ने कहा कि विश्व स्तनपान सप्ताह के सफल आयोजन करने के लिए सभी प्रखंड में कार्यशाला व हेल्दी बेबी शो का आयोजन किया जाएगा। सभी स्वास्थ्य संस्थानों को डिब्बा बंद दूध एवं बोतल तथा निपल मुक्त परिसर घोषित किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर प्रसव केंद्र पर कार्यरत एएनएम, स्टॉफ नर्स, ममता को जागरुकता में स्तनपान से होने वाले लाभ एवं डिब्बा बंद दूध तथा बोतल एवं निपल के प्रयोग से होने वाले नुकसान के संबंध में उन्मुखीकरण किया जाएगा। प्रसव केंद्र पर पोस्ट नेटल वार्ड की इंचार्ज सिस्टर को विश्व स्तनपान सप्ताह हेतु उस संस्थान का नोडल पर्सन घोषित किया जाएगा। विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 के अवसर पर कार्यरत सभी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा एक साथ स्तनपान सप्ताह का समर्थन करने का संकल्प किया गया है। मौके पर केनगर प्रखंड के बीएचएम विभव कुमार ने बताया कि स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से आवश्यक प्रचार-प्रसार आयोजित किया जाएगा। आंगनवाड़ी सेविका एवं आशा कर्मियों द्वारा अगस्त माह में होने वाले वीएचएसएनडी में सभी 02 वर्ष तक के बच्चों की माताओं को निमंत्रित करते हुए इन्फेंट एंड यंग चाईल्ड फीडिंग के अभ्यासों एवं उनके बच्चों के पोषण स्तर में हुए सुधार के आधार पर चिन्हित माताओं का प्रशंसा किया जाएगा। विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान मां कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक आशा, गर्भवती एवं धात्री माताओं के साथ बैठक कर स्तनपान से होने वाले लाभ व स्तनपान के सही तरीके के संबंध में आवश्यक चर्चा करेंगी जिससे कि मां और शिशु बिल्कुल स्वास्थ्य और सुरक्षित रहे।

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