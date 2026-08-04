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एम्स में त्वरित कंगारू मातृ सुरक्षा पर दिया गया प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में एम्स के बाल रोग विभाग और स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर न्यूट्रिशन ने विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्तनपान के महत्व और सही तकनीक पर जानकारी दी गई। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी जागरूकता बढ़ाई गई।

एम्स में त्वरित कंगारू मातृ सुरक्षा पर दिया गया प्रशिक्षण

गोरखपुर। एम्स के बाल रोग विभाग एवं स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर न्यूट्रिशन की ओर से विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत पीएचसी खोराबार में फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान प्रारंभ करने, जीवन के पहले छह माह तक केवल मां का दूध पिलाने तथा सही स्तनपान तकनीक के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में शिशु रोग विभागाध्यक्ष एवं डीन डॉ. महिमा मित्तल तथा सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. आनंद मोहन दीक्षित, सुरेश तिवारी, प्रवीण दुबे, मनीष द्विवेदी, डॉ. अजय, डॉ. फैयाज, श्रीमती ऊषा दुबे, तनु, दीपिका, ज्योति आदि मौजूद रहीं।

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इसी क्रम में एम्स के बाल रोग विभाग में त्वरित कंगारू मातृ सुरक्षा विषय पर एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। इसमें बताया गया कि समय से पहले जन्मे या कम वजन वाले नवजात शिशु को माताओं को स्तनपान कराना चाहिए। इससे शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।

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