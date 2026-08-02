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विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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चाईबासा में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ हुआ। इस सप्ताह का उद्देश्य माताओं में स्तनपान और कंप्लीमेंट्री फीडिंग के महत्व को बताना है, जिससे बच्चों का संपूर्ण विकास सुनिश्चित किया जा सके। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में इस सप्ताह के दौरान गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ

चाईबासा। कुपोषण और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह का शनिवार को शुभारंभ हुआ। इसके माध्यम से माताओं द्वारा स्तनपान और कंप्लीमेंट्री फीडिंग के साथ बच्चों के संपूर्ण विकास पर जोर दिया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान सुनिश्चित किया जाएगा की सभी जिला अस्पताल सभी अन्य स्वास्थ्य संस्थानों, सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर सभी सरकारी एवं प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एवं एएनएम प्रशिक्षण संस्थानों प्रस्तावित गतिविधियों का आयोजन किया जाए।

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