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विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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स्वास्थ्य विभाग ने कुलादुरम आंगनवाड़ी केंद्र में विश्व स्तनपान सप्ताह का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को स्तनपान के महत्व, शिशु पोषण और कुपोषण की रोकथाम के बारे में जागरूक करना है। कार्यक्रम में कई माताओं और स्वास्थ्यकर्मियों ने हिस्सा लिया।

विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ

बानो, प्रतिनिधि। स्वास्थ्य विभाग के कुलादुरम आंगनवाड़ी केंद्र में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री माताओं को शिशु के समुचित पोषण, स्तनपान के महत्व तथा कुपोषण की रोकथाम के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, आंगनवाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता, सहिया एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने भाग लिया। बताया कि छह माह तक शिशु को पानी, शहद, घुट्टी अथवा अन्य किसी प्रकार का भोजन देने की आवश्यकता नहीं होती। माँ का दूध शिशु के लिए संपूर्ण एवं संतुलित आहार है, जो उसकी शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि के साथ-साथ संक्रमण एवं विभिन्न बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है।

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