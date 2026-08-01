Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बीजीएच में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ, माताओं को किया गया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

बीएसएल के बोकारो जनरल अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभबीजीएच में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ, माताओं को किया गया जागरूकबीजीएच में विश्व

बीजीएच में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ, माताओं को किया गया जागरूक

बीएसएल के बोकारो जनरल अस्पताल (बीजीएच) में शनिवार से विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया गया। शिशु रोग विभाग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सप्ताहव्यापी जागरूकता अभियान का उद्देश्य स्तनपान के महत्व के प्रति आमजनों को जागरूक करना है। कार्यक्रम में अधिशासी निदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं), मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे। इस दौरान नर्सिंग स्कूल की छात्राओं ने आकर्षक पोस्टर, स्लोगन और मॉडलों के माध्यम से स्तनपान के वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्य संबंधी लाभों की जानकारी दी। गर्भवती महिलाओं, माताओं एवं अभिभावकों को नवजात शिशु के लिए स्तनपान के महत्व से अवगत कराया गया तथा हेल्प डेस्क के माध्यम से उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।

ये भी पढ़ें:Roorki News: घर-घर जाकर बताएंगे मां के दूध के फायदे

“जीवन की स्थायी शुरुआत के लिए स्तनपान” थीम पर आधारित इस अभियान के तहत सप्ताह भर पीडियाट्रिक एवं गायनी ओपीडी में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:विश्व स्तनपान सप्ताह पर स्तनपान के समर्थन का लिया संकल्प
ये भी पढ़ें:Pakur News: विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत आंगनबाड़ी केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News Health Benefits Bokaro News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।