बीजीएच में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ, माताओं को किया गया जागरूक
बीएसएल के बोकारो जनरल अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभबीजीएच में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ, माताओं को किया गया जागरूकबीजीएच में विश्व
बीएसएल के बोकारो जनरल अस्पताल (बीजीएच) में शनिवार से विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया गया। शिशु रोग विभाग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सप्ताहव्यापी जागरूकता अभियान का उद्देश्य स्तनपान के महत्व के प्रति आमजनों को जागरूक करना है। कार्यक्रम में अधिशासी निदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं), मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे। इस दौरान नर्सिंग स्कूल की छात्राओं ने आकर्षक पोस्टर, स्लोगन और मॉडलों के माध्यम से स्तनपान के वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्य संबंधी लाभों की जानकारी दी। गर्भवती महिलाओं, माताओं एवं अभिभावकों को नवजात शिशु के लिए स्तनपान के महत्व से अवगत कराया गया तथा हेल्प डेस्क के माध्यम से उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।
“जीवन की स्थायी शुरुआत के लिए स्तनपान” थीम पर आधारित इस अभियान के तहत सप्ताह भर पीडियाट्रिक एवं गायनी ओपीडी में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
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