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स्तनपान नवजात के स्वस्थ रहने को बेहतर उपाय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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संजय लाला, दरभंगा। डीएमसीएच के शिशु रोग विभाग में शनिवार को विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हुई। चिकित्सकों ने जागरूकता रैली निकाली, जिसमें प्रसूताओं को नवजात को स्तनपान कराने के लिए प्रेरित किया गया। विभागाध्यक्ष डॉ. रिजवान हैदर ने बताया कि माँ का पहला दूध नवजात की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है।

स्तनपान नवजात के स्वस्थ रहने को बेहतर उपाय

संजय लाला,दरभंगा। डीएमसीएच के शिशु रोग विभाग में शनिवार को विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हुई। इस मौके पर सुबह चिकित्सक और पीजी छात्रों ने जागरूकता रैली निकाली। शिशु रोग विभाग से चलकर रैली पुराने ओपीडी भवन पहुंची। वहां चिकित्सकों ने प्रसूताओं को अपने नवजात को स्तनपान कराने को प्रेरित किया। विभागाध्यक्ष डॉ. रिजवान हैदर ने कहा कि मां का पहला दूध नवजात को कई बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर भी स्तनपान कॉर्नर बनाए जा रहे हैं। डॉ. कमरुद्दीन बने डीएमसीएच के नए उपाधीक्षकदरभंगा। सर्जरी विभाग के सह प्राध्यापक डॉ. मो. कमरुद्दीन अंसारी को डीएमसीएच का नया उपाधीक्षक बनाया गया है।

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इस सिलसिले में शनिवार को सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया। वे विभाग में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उपाधीक्षक के प्रभार में रहेंगे। वहीं, उपाधीक्षक डॉ. सुरेंद्र कुमार को उपाधीक्षक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। वे सर्जरी विभाग में अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। वहीं दूसरी ओर डीएमसीएच के दूसरे उपाधीक्षक डॉ. अमित कुमार झा को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के उपाधीक्षक का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

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