नवजात शिशु को संक्रमण से बचाता है मां का दूध: सिविल सर्जन
सदर अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉ. साहिर पाल ने मां के दूध के फायदों पर चर्चा की, जिसमें कहा गया कि यह नवजात के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। स्तनपान से बच्चों का IQ भी बढ़ता है। मां का दूध सर्वोत्तम आहार है और इससे मां को भी कई बीमारियों से लाभ होता है।
सदर अस्पताल सभागार में विश्व स्तनपान सप्ताह (एक से सात अगस्त) के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल ने कहा कि मां के दूध से नवजात शिशु का इम्यून सिस्टम बेहतर काम करता है। यह नवजात शिशु को संक्रमण से भी बचाता है। मां का दूध नवजात शिशु के लिए अमृत होता है। स्तनपान कराने से बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ता है। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मां का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। स्तनपान कराना हर मां का संकल्प होना चाहिए, विकल्प नहीं। सदर अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. गीताली घोष ने बताया कि स्तनपान कराने से मां को कैंसर, मोटापा और तनाव जैसी बीमारियां नहीं होतीं।
उपाधीक्षक डॉ. कमलेश कुमार प्रसाद ने कहा कि मां का दूध पिलाने से बच्चे को एलर्जी, जॉन्डिस और निमोनिया जैसी बीमारियां नहीं होतीं। जिला आरसीएच पदाधिकारी डॉ. रंजीत कुमार पांडा ने कहा कि मां के दूध को पचाना शिशु के लिए आसान होता है। इसके लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। दूध पिलाने से पहले मां को साफ-सफाई पर ध्यान देना चाहिए। मां को लेटकर शिशु को दूध नहीं पिलाना चाहिए। प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए।
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