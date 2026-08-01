मां के दूध से नवजात का विकास संभव बच्चों की बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता

मोतिहारी में माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सप्ताह के दौरान गर्भवती महिलाओं और माताओं को जागरूक किया जाएगा। मां का दूध शिशु के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि बोतल-निप्पल से कई जोखिम उत्पन्न होते हैं।

मोतिहारी, नसं। माताओं और नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हर साल की तरह इस वर्ष भी 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। सप्ताह के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर-घर जाकर व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर शिविर लगाकर गर्भवती महिलाओं व धात्री माताओं को जागरूक किया जाएगा। अभियान का मुख्य फोकस डिब्बा बंद दूध और बोतल-निप्पल से दूध पिलाने के नुकसान को उजागर करना है।

मां के दूध के लाभ मां का दूध पहले 6 महीने तक शिशु के लिए संपूर्ण आहार है, इसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और निमोनिया, डायरिया जैसी बीमारियों से बचाव करता है। मां व बच्चे के बीच भावनात्मक लगाव मजबूत होता है। आसानी से पच जाता है व बिल्कुल मुफ्त व स्वच्छ होता है।

बोतल-निप्पल और डिब्बा बंद दूध से हानि बोतल ठीक से साफ न होने पर संक्रमण और पेट की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। डिब्बा बंद दूध महंगा होता है और उसमें पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। बोतल से पिलाने पर दांत सड़ने और मोटापे की समस्या हो सकती है। मां के दूध की तुलना में शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रह जाती है।

कहते हैं विशेषज्ञ चिकित्सक इस संबंध में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. मनोज मिश्रा ने बताया कि जन्म के पहले एक घंटे के अंदर और अगले 6 महीने तक सिर्फ मां का दूध ही बच्चे के लिए सबसे बेहतर है। बोतल और निप्पल से दूध पिलाने पर बैक्टीरिया का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, जिससे बच्चे को बार-बार दस्त और निमोनिया हो सकता है। इसलिए हर मां को स्तनपान के प्रति जागरूक होना चाहिए ।

कहते हैं सीएस इस संबंध में सीएस को डॉक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि सरकार के इस निर्देश को सभी चिकित्सा प्रभारी का भेज दिया है और खुद भी निगरानी रखे हुए हैं।