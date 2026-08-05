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एसएसएलएनटी में विश्व स्तनपान सप्ताह जागरूकता कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद के एसएसएलएनटी महिला कॉलेज में विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर गृह विज्ञान विभाग द्वारा एक जागरूकता और व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉ साधना ने स्तनपान के महत्व पर प्रकाश डाला। छात्राओं ने प्रेरणादायक कविता और भाषण प्रस्तुत किए। प्राचार्य डॉ शर्मिला रानी ने स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।

एसएसएलएनटी में विश्व स्तनपान सप्ताह जागरूकता कार्यक्रम

धनबाद। एसएसएलएनटी महिला कॉलेज में मंगलवार को गृह विज्ञान विभाग की ओर से विश्व स्तनपान सप्ताह पर व्याख्यान एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं, शिक्षकेतर कर्मी एवं छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य वक्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ सह कॉलेज की पूर्ववर्ती छात्रा डॉ साधना ने विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि शिशु के स्वस्थ विकास के लिए स्तनपान के महत्व को समझाया। गृह विज्ञान विभाग की छात्राओं ने स्तनपान के महत्व पर आधारित प्रेरणादायक कविता एवं भाषण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉ शर्मिला रानी ने सभी को स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।

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आयोजन सफल बनाने में डॉ सुनीता हेम्ब्रम, डॉ शोभा, डॉ प्रीति मौजूद थे।

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