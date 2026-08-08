किशनगंज : जन्म के पहले घंटे में स्तनपान से नवजात को मिलती है जीवन की पहली सुरक्षा, भ्रांतियों से बाहर आने

जन्म के बाद नवजात की पहली जरूरत मां का दूध है। जीवन के पहले घंटे में स्तनपान बच्चे के लिए पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान स्वास्थ्य विभाग का संदेश है कि स्तनपान केवल भोजन नहीं, बल्कि स्वस्थ भविष्य का आधार है। माताओं को सही जानकारी और सहयोग की आवश्यकता है।

किशनगंज से राकेश कुमार की रिपोर्ट जन्म के बाद नवजात की पहली जरूरत किसी बोतल या बाहरी आहार की नहीं, मां की गोद और उसके दूध की होती है। जीवन के पहले घंटे में शुरू किया गया स्तनपान बच्चे के लिए पोषण के साथ संक्रमण से बचाव की पहली प्राकृतिक ढाल तैयार करता है। मां के शरीर से निकलने वाला पहला गाढ़ा पीला दूध यानी कोलोस्ट्रम नवजात की शुरुआती प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बावजूद दूध कम बनने की आशंका, बच्चे के रोने को भूख का संकेत मानना या परिवार में चली आ रही धारणाओं के कारण कई बार स्तनपान में अनावश्यक देरी होती है। विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान जिले में स्वास्थ्य विभाग का संदेश स्पष्ट है कि स्तनपान केवल बच्चे को भोजन देना नहीं, बल्कि उसके जीवन की पहली सुरक्षा और स्वस्थ भविष्य की नींव रखना है।

दूध बनने की प्रक्रिया प्राकृतिक, जरूरत है सही जानकारी की मां के शरीर में दूध बनने और उसके स्तन से बाहर आने की प्रक्रिया प्राकृतिक हार्मोनल तंत्र से संचालित होती है। बच्चे का बार-बार और सही तरीके से स्तनपान करना शरीर को अधिक दूध बनाने का संकेत देता है। प्रोलैक्टिन दूध बनने में मदद करता है, जबकि ऑक्सीटोसीन दूध को स्तन से बाहर आने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।इसीलिए शुरुआती दिनों में मां को यह समझाना जरूरी है कि बच्चे का बार-बार स्तनपान करना हमेशा दूध की कमी का संकेत नहीं होता। कई बार यही प्रक्रिया शरीर को पर्याप्त दूध बनाने के लिए प्रेरित करती है। सही पकड़ और सही स्थिति में स्तनपान कराने की जानकारी मिलने से मां और शिशु दोनों के लिए यह प्रक्रिया आसान हो सकती है।

पहला घंटा—जब मां का दूध बच्चे के लिए अमृत बन जाता है बच्चे के जन्म के बाद पहला घंटा बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान मां और शिशु के बीच त्वचा से त्वचा का संपर्क और जल्द स्तनपान शुरू कराने पर जोर दिया जाता है। मां का पहला दूध पोषक तत्वों के साथ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले घटक प्रदान करता है।सदर अस्पताल, किशनगंज सहित जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ममता कार्यकर्ताओं द्वारा प्रसव के बाद माताओं को स्तनपान कराने का सही तरीका सिखाया जाता है। बच्चे को स्तन से किस तरह लगाया जाए, उसकी सही स्थिति क्या हो, कितनी बार स्तनपान कराया जाए और शुरुआती कठिनाइयों से कैसे निपटा जाए—इन सभी बिंदुओं पर माताओं को व्यवहारिक जानकारी दी जाती है।यह प्रयास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्तनपान की शुरुआत में मिली सही जानकारी कई बार मां के मन में पैदा होने वाली उस आशंका को दूर कर देती है कि उसका दूध बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है।

टेढ़ागाछ के हेल्दी बेबी शो ने दिया स्वस्थ बचपन का संदेश विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड में हेल्दी बेबी शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वस्थ शिशुओं की भागीदारी के माध्यम से माताओं और परिवारों को नवजात की देखभाल, स्तनपान और पोषण के महत्व का संदेश दिया गया।कार्यक्रम में प्रथम स्थान अभिनंदन, द्वितीय स्थान स्वीटी कुमारी और तृतीय स्थान सनाया ने हासिल किया। इन बच्चों की उपलब्धि को केवल प्रतियोगिता के परिणाम के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि स्वस्थ शिशु के विकास के पीछे सही पोषण, नियमित देखभाल और परिवार के सहयोग के महत्व को रेखांकित करने के अवसर के रूप में देखा गया।हेल्दी बेबी शो में बच्चों के साथ उनकी माताओं की मौजूदगी ने इस संदेश को और मजबूत किया कि बच्चे के स्वस्थ विकास की शुरुआत जन्म के बाद मिलने वाले पोषण और देखभाल से होती है। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे स्वास्थ्य संबंधी संदेश को सीधे परिवार और समुदाय तक पहुंचाते हैं।

छह माह तक केवल मां का दूध, फिर पूरक आहार सिविल सर्जन डॉ राज कुमार चौधरी के अनुसार जीवन के पहले छह माह तक शिशु को केवल मां का दूध दिया जाना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में इस अवधि में पानी, शहद, घुट्टी या अन्य खाद्य पदार्थ देने की आवश्यकता नहीं होती। छह माह के बाद स्तनपान जारी रखते हुए बच्चे की उम्र और जरूरत के अनुसार पूरक आहार शुरू किया जाता है।स्तनपान का लाभ केवल पोषण तक सीमित नहीं है। मां की गोद में बच्चा जब दूध पीता है तो उसे भोजन के साथ सुरक्षा, स्पर्श और भावनात्मक जुड़ाव भी मिलता है। यही जुड़ाव आगे चलकर बच्चे के भावनात्मक और सामाजिक विकास का आधार बनता है।

मां को सलाह नहीं, सहयोग चाहिए स्तनपान को सफल बनाने के लिए केवल मां को सलाह देना पर्याप्त नहीं है। परिवार को भी उसके साथ खड़ा होना होगा। शुरुआती दिनों में माँ को पर्याप्त आराम, पौष्टिक भोजन और भावनात्मक सहयोग मिले, तो वह बच्चे को नियमित स्तनपान कराने में अधिक सहज महसूस करती है।विश्व स्तनपान सप्ताह का मूल संदेश इसी सोच को आगे बढ़ाता है—हर मां को स्तनपान कराने का अधिकार है और हर मां को इसके लिए सही जानकारी एवं सहयोग मिलना चाहिए, जिले में स्वास्थ्य संस्थानों पर ममता कार्यकर्ताओं की भूमिका और टेढ़ागाछ के हेल्दी बेबी शो जैसे सामुदायिक कार्यक्रम इसी प्रयास की कड़ियां हैं। उद्देश्य केवल स्तनपान की बात करना नहीं, बल्कि उन भ्रांतियों को खत्म करना है जो किसी मां और उसके बच्चे के बीच प्रकृति द्वारा बनाए गए इस सबसे पहले रिश्ते में अनावश्यक बाधा बनती हैं।