नवजात शिशु के लिए मां का दूध वरदान: मीनू सिंह
एम्स में मनाया गया विश्व स्तनपान सप्ताह लोगों को स्तनपान के प्रति किया गया जागरूक
एम्स ऋषिकेश के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के तत्वावधान में मंगलवार को 'विश्व स्तनपान सप्ताह' मनाया गया। सप्ताह भर तक चले इस जागरूकता सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए शिशु के स्वास्थ्य के लिए मां के दूध के महत्व पर विशेष जोर दिया गया।
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