एमजीएम में स्तनपान की भ्रांतियों को विशेषज्ञों ने किया दूर
एमजीएम अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया जिसमें शिशु रोग विभाग के विशेषज्ञ, छात्रों और नर्सिंग स्टाफ ने भाग लिया। कार्यशालाओं में स्तनपान की सही तकनीक सिखाई गई और भ्रांतियों को दूर किया गया। छात्रों ने पोस्टर बनाकर स्तनपान के महत्व का प्रचार किया। जीएनएम छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया।
एमजीएम अस्पताल के शिशु रोग विभाग में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। इसमें शिशु रोग विशेषज्ञों के अलावा पीजी एवं यूजी छात्र, नर्सिंग स्टाफ और नर्सिंग छात्रों ने भाग लिया। इसमें स्तनपान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। एनआईसीयू सहित विभिन्न शिशु रोग वार्डों में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने स्तनपान कराने की सही तकनीक पर कार्यशालाएं कीं। स्तनपान से जुड़ी कुछ प्रचलित भ्रांतियों का वैज्ञानिक आधार बताते हुए निराकरण किया गया। पीजी छात्रों के लिए डॉ. सिद्धार्थ ने क्विज का आयोजन किया। इसके बाद विजेताओं को प्रमाणपत्र दिए गए। यूजी एवं पीजी छात्रों ने स्तनपान के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे बढ़ावा देने की थीम पर कई पोस्टर बनाए।
इनका मूल्यांकन कर शिशु रोग विभाग की ओर से मेडल और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।अंतिम दिन शुक्रवार को एमजीएम कॉलेज की जीएनएम नर्सिंग छात्राओं ने स्तनपान की महत्ता दर्शाते हुए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। मौके पर अस्पताल अधीक्षक डॉ. बलराम झा, स्त्री रोग विभागाध्यक्ष डॉ. शिखा रानी, उपाधीक्षक डॉ. नारायण उरांव, नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्या सिस्टर हर्षिता, डॉ. विनीता, डॉ. मैत्रेई, डॉ. जैनुल, डॉ. पल्लवी, डॉ. तारा, डॉ. ज्योत्सना और विभागाध्यक्ष डॉ. केके चौधरी उपस्थित थे। स्वागत भाषण सिस्टर इंचार्ज सीमा कुमारी ने दिया। धन्यवाद ज्ञापन स्टाफ जगलाल गुप्ता ने किया।
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