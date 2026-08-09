नुक्कड़ नाटक के जरिए स्तनपान के प्रति किया जागरूक

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, गोड्डा ने विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान माताओं और आम लोगों को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक आयोजित किया। नाटक से नवजात को जन्म के पहले घंटे में स्तनपान कराने और छह महीनों तक केवल मां का दूध देने का संदेश दिया गया।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, गोड्डा के तत्वावधान में विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान स्थानीय बस स्टैंड में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर माताओं एवं आम लोगों को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक किया गया।

स्तनपान के लाभ नाटक के माध्यम से लोगों को जन्म के पहले घंटे के भीतर नवजात को स्तनपान कराने तथा छह माह तक केवल मां का दूध पिलाने का संदेश दिया गया। नुक्कड़ नाटक में बताया गया कि मां का पहला गाढ़ा पीला दूध कोलोस्ट्रम नवजात के लिए प्राकृतिक टीके की तरह काम करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। लोगों से अपील की गई कि बच्चे के जन्म के बाद शुरुआती छह माह तक उसे सिर्फ और सिर्फ मां का दूध दिया जाए तथा पानी या किसी अन्य बाहरी आहार से बचाया जाए। इसके साथ ही स्तनपान से जुड़े सामाजिक मिथकों और रूढ़ियों को दूर कर वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्यसम्मत तरीकों को अपनाने का संदेश दिया गया।

स्तनपान का महत्व और समय नाटक के माध्यम से यह भी बताया गया कि छह माह तक केवल स्तनपान कराने के बाद बच्चे को पूरक आहार के साथ दो वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान कराया जा सकता है। इससे बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में मदद मिलती है। स्तनपान से संक्रमण का खतरा कम होने के साथ बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर होती है। वहीं स्तनपान कराने से प्रसूता मां के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

कार्यक्रम में उपस्थित लोग भारती स्कूल ऑफ नर्सिंग, पेरडीह की प्राचार्य प्रीति हांसदा ने कहा कि मां का दूध शिशु के लिए संपूर्ण और प्राकृतिक आहार है। यह बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, संक्रमण से बचाव तथा उसके बेहतर शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि स्तनपान माताओं के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। कार्यक्रम में नर्सिंग छात्र-छात्राओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। उपस्थित लोगों ने नुक्कड़ नाटक की सराहना करते हुए इसे जनजागरूकता का प्रभावी माध्यम बताया। इस मौके पर जिला शहरी स्वास्थ्य प्रबंधक जयशंकर, निदेशक बिहारी लाल यादव, यूसीएफ प्रहलाद कुमार, एएनएम आराधना कुमारी, सहिया साथी ललिता सोरेन, प्रियंका कुमारी, नर्सिंग ट्यूटर सुशीला हांसदा, ममता बास्की, पुष्पा सोरेन, रोशिना सोरेन, उत्तमा कुमारी मौजूद थीं। वहीं जीएनएम नर्सिंग छात्रा सोनोती मरांडी, निशा कुमारी, जयमाल कुमारी, चांदनी कुमारी तथा एएनएम नर्सिंग छात्रा बबिता मुर्मू, रेणु सोरेन, शबनम कुमारी सहित अन्य उपस्थित रहे।