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शिशु के विकास के छह महीने मां का दूध जरूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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रायबरेली में विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत इनर व्हील क्लब ने जिला महिला चिकित्सालय में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। विशेषज्ञों ने माताओं को बताया कि मां का दूध नवजात के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित पोषण स्रोत है।

शिशु के विकास के छह महीने मां का दूध जरूरी

रायबरेली। विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत इनर व्हील क्लब रायबरेली ने मंगलवार को जिला महिला चिकित्सालय में स्तनपान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। चिकित्सकों एवं अस्पताल प्रशासन ने माताओं को बताया कि मां का दूध नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम, सुरक्षित और संपूर्ण पोषण का स्रोत है।

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