विश्व स्तनपान सप्ताह पर एसबीयू में कार्यक्रम
महादेवी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड क्लिनिकल टेक्नोलॉजी द्वारा सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में विश्व स्तनपान सप्ताह पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्या डॉ. सुबानी बाड़ा ने स्तनपान के महत्व को बताया। डॉ. श्वेता सिन्हा ने विद्यार्थियों को स्वास्थ्य जागरुकता के विषय में बताया।
रांची। महादेवी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड क्लिनिकल टेक्नोलॉजी द्वारा सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में विश्व स्तनपान सप्ताह पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ‘प्रभावी स्तनपान एवं इसकी आवश्यकता’ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्या डॉ. सुबानी बाड़ा ने स्तनपान को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की आधारशिला बताया। वहीं डॉ. श्वेता सिन्हा ने विद्यार्थियों को सामाजिक जिम्मेदारी और स्वास्थ्य जागरुकता का महत्व समझाया। मौके पर डीन प्रो. नीलिमा पाठक और निशा कुमारी सहित कई लोग उपस्थित रहे।
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