विश्व स्तनपान सप्ताह पर जागरूकता अभियान तेज

लातेहार, संवाददाता। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर जिला समाज कल्याण विभाग ने बुधवार को समाहरणालय सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। डीडीसी सैय्यद रियाज अहमद की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभिन्न प्रखंडों की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। बैठक में स्तनपान के महत्व, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। डीडीसी ने कहा कि शिशु के स्वस्थ विकास और मातृ स्वास्थ्य के लिए स्तनपान अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि विश्व स्तनपान सप्ताह का मुख्य उद्देश्य माताओं, परिवारों एवं समाज को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा नवजात शिशुओं को जन्म के बाद प्रारंभिक छह माह तक केवल मां का दूध पिलाने के लिए प्रेरित करना है।

इससे शिशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कुपोषण की संभावना कम होती है। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले के विभिन्न प्रखंडों और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को स्तनपान के लाभ, संतुलित पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा कुपोषण की रोकथाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएगी। साथ ही बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण का संदेश भी व्यापक स्तर पर पहुंचाया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे गांव-गांव जाकर बैठकों, जागरूकता शिविरों एवं जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सविता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अनीता कुमारी सहित विभिन्न प्रखंडों की महिला पर्यवेक्षक उपस्थित थीं।