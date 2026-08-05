पेज चार की खबरपेज चार की खबर कैमूर में विश्व स्तनपान सप्ताह पर माताओ को किया जा रहा जागरूक जिले के सरकारी व प्राइवेट

पेज चार की खबर कैमूर में विश्व स्तनपान सप्ताह पर माताओ को किया जा रहा जागरूक जिले के सरकारी व प्राइवेट अस्पतालो में चलाया जा रहा जागरुकता अभियान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कैमूर शाखा द्वारा एक से 7 अगस्त तक चलाया जा रहा कार्यक्रम भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भभुआ कैमूर शाखा द्वारा वीते एक अगस्त से 7 अगस्त तक " विश्व स्तनपान सप्ताह ' के अवसर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें आईएमए के चिकित्सकों द्वारा पूरे सप्ताह बच्चो को स्तनपान कराने हेतु माताओं को प्रेरित किया जा रहा हैं तथा बैनर पोस्टर लगाकर लोगो को जागरूक किया जा रहा है। जिले के सरकारी व प्राइवेट अस्पतालो में स्तनपान के लिए जागरुकता अभियान चलाया जा रहा हैं।

स्तनपान के फायदे आईएमए कैमूर के सचिव डॉ. संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मां का दूध शिशु के लिए अमृत समान होता है। मां का दूध पीने से शिशु को रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती हैं और वह स्‍वस्‍थ बना रहता है। स्तनपान करवाने से न सिर्फ शिशु को बल्कि मां को भी सेहत से जुड़े कई फायदे मिलते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है।

शिशु के लिए जरूरी पोषक तत्व ब्रेस्टफीडिंग करवाने से शिशु को मिलने वाले फायदे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. अरविंद द्विवेदी ने बताया कि ब्रेस्टफीडिंग करवाने से शिशु को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं,जिसमें ब्रेस्टफीडिंग केवल बच्चे के आहार के लिए जरूरी नहीं होता है। इससे नवजात को शुरुआती 6 महीनों तक सारे जरूरी पोषक तत्व मिल जाते है। मां का दूध पीने से बच्चे को बीमारियों से लड़ने में भी मदद मिलती है। मां के दूध में उच्च प्रोटीन और रोगप्रतिकारक मौजूद होते हैं जो शिशु की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। 'अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स' का परामर्श है कि बच्चे को 6 महीनों तक कम से कम मां का दूध जरूर पिलाना चाहिए। विटामिन ए एवं एंटीबॉडीज युक्त कोलोस्ट्रम, नवजात शिशुओं की जरूरतों के लिए अनुकूल रूप से विकास में मदद करता है। मां के दूध में मौजूद प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम आदि तत्व शिशु के शारीरिक विकास में मदद करते हैं।

स्तनपान का स्वास्थ्य पर प्रभाव स्तनपान करवाने से बच्चे को प्रोबियोटिक मिलते हैं, जो शिशु के पाचन तंत्र में इंफेक्शन दूर करते हैं तथा बच्चे का पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और पेट संबंधी परेशानियां होने की आशंका कम होती है। कई स्टडीज से यह बात साबित हो चुकी है कि स्टोमक वायरस, श्वसन संबंधी समस्याएं, कई तरह के संक्रमण उन बच्चों को कम अपना शिकार बनाते हैं जिन्हे स्तनपान कराया जाता है। बच्चे को 6 महीनों तक ठीक तरह से ब्रेस्ट फीडिंग कराने पर कई बीमारियों से सुरक्षा प्राप्त हो जाती है जैसे टाइप वन और टाइप 2 डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल की उच्च मात्रा, आंत संबंधी बीमारियां होने का खतरा घट जाता है।

मां के फायदे ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से मां को मिलते हैं यह फायदे आईएमए के अध्यक्ष डॉ. दिनेश्वर कुमार सिंह ने कहा कि स्तनपान करवाने से सिर्फ बच्चे को ही नहीं बल्कि उसकी मां को भी काफी फायदा मिलता है। कई रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें ये बात कही गई है कि स्तनपान कराने से बच्चे की मां को गर्भाशय में होने वाले कैंसर से बचाया जा सकता है। स्तनपान मां और शिशु के बीच भावनात्मक रिश्ते को बढ़ाकर मजबूत बनाता है। स्तनपान, वजन कम करने में सहायक होता है, जब मां, अपने शिशु को स्तनपान कराती है तो उसका शरीर लगभग 450 से 500 कैलोरी खर्च करता है, इससे प्राकृतिक ढंग से वजन कम करने मे मदद मिलती है। बच्चे के जन्म के बाद से ही मां को ब्लीडिंग की समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं को पेट दर्द की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। वहीं, अगर महिला अपने बच्चे को नियमित रूप से स्तनपान कराती है तो ऐसे में उसे ब्लीडिंग के कारण होने वाले दर्द से तो राहत मिलती ही है साथ ही ब्लीडिंग भी कम होती है।

तनाव में कमी कई स्टडीज में यह बात सामने आई है कि जिन माताओं ने जल्दी ही अपने बच्चों को स्तनपान कराना बंद किया, उन्हें डिप्रेशन होने का खतरा ज्यादा रहा। जबकि कई महिलाओं ने ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान तनाव घटने की बात स्वीकार की।दरअसल, ब्रेस्ट फीडिंग से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो रिलैक्स होने और तनाव घटाने के लिए जाना जाता है। अमेरिका के जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि बच्चे को स्तनपान कराने वाली महिला के जीवन में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 10 प्रतिशत तक कम हो जाता है। इसके साथ ही बच्चे की मां को कई फायदे मिलते हैं। अभियान में शामिल होने वाले चिकित्सकों मे आईएमए कैमूर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. त्रिभुवन नारायण, डॉ. माहताब खान, डॉ. अर्चना द्विवेदी , डॉ. एम .के. उपाध्याय, डॉ. निशांत सिंह, डॉ संजय कुमार, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. किरण सिंह , डॉ अनिता सिंह, डॉ रीता कुमारी , डॉ प्रतिभा पाण्डेय, डॉ. मीना पाठक, डॉ. मधु यादव, डॉ. आकांक्षा तिवारी इत्यादि थे । फोटो परिचय 5-भभुआ-07-सदर अस्पताल के एसएनसीयू में बच्चो की माताओ को स्तनपान के फायदे की जानकारी देते बाल रोग विशेषज्ञ व अन्य