हजारीबाग में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ
हजारीबाग में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ स्वस्थ जीवन की नींव पर जोर हजारीबाग हमारे प्रतिनिधि सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में विश्व स्तनपान स
हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि । सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त 2026 का औपचारिक शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया।
कार्यक्रम का उद्देश्य
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशि जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए स्तनपान के महत्व को जन-जन तक पहुंचाना है। यूनिसेफ के जिला प्रतिनिधि नंदजी दुबे और जिला आरसीएच. पदाधिकारी डॉ. सुभाष प्रसाद ने जानकारी दी कि नवजात शिशु के स्वस्थ जीवन के लिए जन्म के तुरंत बाद स्तनपान, पहले छह महीने तक सिर्फ स्तनपान और इसके बाद पूरक आहार पर विशेष जोर दिया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए इस सप्ताह के दौरान विटामिन-ए का अनुपूरण भी सुनिश्चित किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग की भागीदारी
जिला वीबीडी. पदाधिकारी डॉ. कपिल मुनी प्रसाद ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, आईसीडीएस, पीआरआई और सामुदायिक संगठनों की संयुक्त भागीदारी से इस अभियान को वृहद स्तर पर चलाया जाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य स्तनपान और शिशु पोषण व्यवहारों को बढ़ावा देकर कुपोषण तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। साथ ही, प्रखंड स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित कर इसकी विस्तृत रिपोर्ट और फोटोग्राफ जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान डॉ आरके जायसवाल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभागाध्यक्ष डॉ. नूतन दयाल, सहायक प्रोफेसर डॉ. दिलीप कुमार आदि मौजूद थे.
सामान्य प्रश्न
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