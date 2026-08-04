चाईबासा सदर अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ, माताओं को किया जागरूक
चाईबासा के सदर अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह-2026 का शुभारंभ डॉ. जुझार माझी की अध्यक्षता में हुआ। चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों ने स्तनपान को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। नवजात शिशु के लिए स्तनपान का महत्व बताया गया। माताओं को मदर-केयर किट और पौष्टिक फल वितरित किए गए।
चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम के सदर अस्पताल में सोमवार को विश्व स्तनपान सप्ताह-2026 का शुभारंभ सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. जुझार माझी के नेतृत्व में दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस दौरान चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों ने जिले में स्तनपान को बढ़ावा देने और व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया।डॉ. जुझार माझी ने कहा कि नवजात शिशु को जन्म के पहले एक घंटे के भीतर स्तनपान कराना उसके स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्वास्थ्यकर्मियों को प्रत्येक प्रसूता को गुणवत्तापूर्ण परामर्श देने के निर्देश दिए। डीआरसीएचओ डॉ. मीनू कुमारी ने बताया कि जन्म से छह माह तक शिशु को केवल मां का दूध देना चाहिए तथा इसके बाद पूरक आहार के साथ कम से कम दो वर्ष तक स्तनपान जारी रखना चाहिए।
वहीं एसीएमओ डॉ. मीना कालुंडिया ने नवजात को पहला पीला गाढ़ा दूध (कोलोस्ट्रम) पिलाने के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में माताओं को मदर-केयर किट और पौष्टिक फल वितरित किए गए तथा स्तनपान और शिशु देखभाल की जानकारी दी गई।
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