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मां का दूध शिशु के लिए अमृत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में विश्व स्तनपान सप्ताह-2026 की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन प्राचार्य डॉ. संजय काला ने किया। इस दौरान पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। वक्ताओं ने मां के दूध को शिशु के लिए महत्वपूर्ण बताया।

मां का दूध शिशु के लिए अमृत

कानपुर। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की ओर से विश्व स्तनपान सप्ताह–2026 का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन प्राचार्य डॉ. संजय काला की ओर से किया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह में आयोजित पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए। वक्ताओं ने कहा कि मां का दूध शिशु के लिए अमृत है। डॉ. नीना गुप्ता, डॉ. अनीता गौतम, डॉ. शैली अग्रवाल, डॉ. वंदना शर्मा, डॉ. दिव्या द्विवेदी, डॉ. पविका लाल, डॉ. गरिमा गुप्ता, डॉ. दीपक आनंद, डॉ. प्रतिमा वर्मा, डॉ. उरूज जहां, डॉ. प्रीति त्यागी मौजूद रहीं।

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