मां का दूध शिशु के लिए अमृत
कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में विश्व स्तनपान सप्ताह-2026 की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन प्राचार्य डॉ. संजय काला ने किया। इस दौरान पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। वक्ताओं ने मां के दूध को शिशु के लिए महत्वपूर्ण बताया।
कानपुर। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की ओर से विश्व स्तनपान सप्ताह–2026 का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन प्राचार्य डॉ. संजय काला की ओर से किया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह में आयोजित पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए। वक्ताओं ने कहा कि मां का दूध शिशु के लिए अमृत है। डॉ. नीना गुप्ता, डॉ. अनीता गौतम, डॉ. शैली अग्रवाल, डॉ. वंदना शर्मा, डॉ. दिव्या द्विवेदी, डॉ. पविका लाल, डॉ. गरिमा गुप्ता, डॉ. दीपक आनंद, डॉ. प्रतिमा वर्मा, डॉ. उरूज जहां, डॉ. प्रीति त्यागी मौजूद रहीं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें