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भागलपुर : आज से अस्पतालों में मनेगा स्तनपान सप्ताह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर से गौतम वेदपाणि की रिपोर्ट... जिले के सरकारी व निजी अस्पतालों

भागलपुर : आज से अस्पतालों में मनेगा स्तनपान सप्ताह

भागलपुर से गौतम वेदपाणि की रिपोर्ट... जिले के सरकारी व निजी अस्पतालों में विश्व स्तनपान सप्ताह-2026 का आयोजन एक से सात अगस्त तक किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग और समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन होगा। विभागीयनिर्देश के अनुसार सभी प्रखंडों में कार्यशाला के साथ हेल्दी बेबी शो आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान में स्तनपान नीति का पालन व नियमित निगरानी का निर्देश दिया गया है। प्रसव केंद्रों पर कार्यरत एएनएम, स्टाफ नर्स और ममता कर्मियों को स्तनपान के फायदे तथा डिब्बा बंद दूध, बोतल और सिंथेटिक निपल के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के संबंध में जागरूक किया जाएगा।

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विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान सभी स्वास्थ्यकर्मी एक साथ स्तनपान को बढ़ावा देने और इसके समर्थन का संकल्प लेंगे।

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