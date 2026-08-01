बच्चों को स्तनपान के फायदे व डिब्बा बंद दूध के नुकसान बताएंगे
विश्व स्तनपान सप्ताह-2026 का आयोजन सरकारी व निजी अस्पतालों में एक से सात तक
भागलपुर, वरीय संवाददाता। जिले के सरकारी व निजी अस्पतालों में विश्व स्तनपान सप्ताह-2026 का आयोजन एक से सात अगस्त तक किया जाएगा। इसको लेकर बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने भागलपुर समेत सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी किया है। यह आयोजन स्वास्थ्य विभाग और समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में होगा। जिला योजना समन्वयक (डीपीसी) को जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। निर्देश के अनुसार सभी प्रखंडों में कार्यशाला के साथ हेल्दी बेबी शो आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान में स्तनपान नीति का पालन व नियमित निगरानी का निर्देश दिया गया है। प्रसव केंद्रों पर कार्यरत एएनएम, स्टाफ नर्स और ममता कर्मियों को स्तनपान के फायदे तथा डिब्बा बंद दूध, बोतल और सिंथेटिक निपल के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के संबंध में जागरूक किया जाएगा।
विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान सभी स्वास्थ्यकर्मी एक साथ स्तनपान को बढ़ावा देने और इसके समर्थन का संकल्प लेंगे। स्तनपान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। अगस्त में आयोजित होने वाले वीएचएसएनडी में आशा और आंगनबाड़ी सेविकाएं दो वर्ष तक के बच्चों की माताओं को आमंत्रित करेंगी। इस दौरान शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार संबंधी सही व्यवहार अपनाने और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने वाली माताओं को चिह्नित कर सम्मानित व प्रोत्साहित किया जाएगा।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें