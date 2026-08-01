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स्तनपान सप्ताह में नवजात देखभाल का प्रशिक्षण

By Taranjeet Kaur
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 की शुरुआत पर एनएनएफ और सार्ड ने शाहबाद में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। 25 माताओं सहित अन्य प्रतिभागियों ने स्तनपान के महत्व के बारे में जानकारी ली। विशेषज्ञों ने सही तरीके से स्तनपान कराने और नवजात की देखभाल पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।

स्तनपान सप्ताह में नवजात देखभाल का प्रशिक्षण

नई दिल्ली, प्र.सं.। विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 की शनिवार को शुरुआत पर नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम (एनएनएफ) दिल्ली और सोसायटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट (सार्ड) ने शाहबाद में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रममें 25 प्रसूता माताओं, 10 आशा कार्यकर्ताओं, पांच एएनएम और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने, पहले छह महीने तक केवल मां का दूध पिलाने और दो वर्ष या उससे अधिक समय तक पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखने की सलाह दी। सफदरजंग अस्पताल की नर्सिंग अधिकारियों ने सही तरीके से स्तनपान कराने, बच्चे को गोद में पकड़ने की सही स्थिति, मां के पोषण और नवजात की देखभाल पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।

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प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से माताओं की शंकाओं का समाधान भी किया गया। आयोजन के अंत में स्तनपान को बढ़ावा देने और समुदाय स्तर पर जागरूकता अभियान जारी रखने का संकल्प लिया गया।

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Taranjeet Kaur

लेखक के बारे में

Taranjeet Kaur

शॉर्ट बायो : तरनजीत कौर पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य और गुरुद्वारा से संबंधित खबरें करती हैं।


परिचय एवं अनुभव
तरनजीत कौर को पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कला एवं संस्कृति, गुरुद्वारा और स्वास्थ्य टीम का हिस्सा हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कई ब्रेकिंग खबरें की हैं।


करियर का सफर (टीवी से प्रिंट पत्रकारिता)
तरनजीत कौर ने अपने करियर की शुरुआत आजाद न्यूज से शुरुआत की थी। इसके बाद महुआ न्यूज, साधना न्यूज, जी न्यूज, इंडिया न्यूज और पीटीसी न्यूज में अपनी सेवाएं दी। इसके बाद प्रिंट पत्रकारिता में आईं। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में प्रमुख संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। इन सभी राष्ट्रीय चैनलों में एंटरटेनमेंट और हेल्थ व्यू बीट की ख़बरों को संभाला है और बतौर सीनियर प्रोड्यूसर और एंकर काम किया है । इसके बाद पंजाबी भाषा के न्यूज़ चैनल पीटीसी न्यूज़ नेटवर्क से जुड़ीं और अब हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएचएमस (बैक्सन होम्योपैथिक मैडिकल कॉलेज), पीजी डिप्लोमा इन रेडियो एंड टेलीविजन प्रोडक्शन (भारतीय विद्या भवन)


विशेषज्ञता
दिल्ली की स्वास्थ्य और कला एवं संस्कृति से जुड़े मुद्दों की कवरेज। सिख समुदाय से जुड़े विषय, गुरुद्वारा प्रबंधन, सांस्कृतिक आयोजन और विशेष कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग। कई महत्वपूर्ण इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट और विशेष पैकेज। विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पत्रकारिता योगदान के लिए सम्मानित, डिजिटल मीडिया व न्यूज़ प्रोडक्शन से संबंधित प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

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