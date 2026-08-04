विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ, जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान कराने पर दिया गया जोर

गोड्डा में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में हुआ। इस वर्ष की थीम 'जीवन की स्थायी शुरुआत के लिए स्तनपान: जो कारगर है उसे मजबूत करें' है। कार्यक्रम में माताओं को स्तनपान के लाभ, मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान और कार्यस्थलों पर अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में चर्चा की गई।

गोड्डा एक प्रतिनिधि । जिला स्वास्थ्य समिति गोड्डा के तत्वावधान में सोमवार को विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त का शुभारंभ सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला आरसीएच पदाधिकारी डॉ. पी. एन. दारवे ने दीप प्रज्वलित कर किया।

कार्यक्रम की थीम इस वर्ष की थीम "जीवन की स्थायी शुरुआत के लिए स्तनपान : जो कारगर है उसे मजबूत करें" पर विस्तृत चर्चा करते हुए उन्होंने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में स्तनपान की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। डॉ. दारवे ने बताया कि विश्व स्तनपान सप्ताह का उद्देश्य माताओं को स्तनपान के प्रति जागरूक करना, कामकाजी महिलाओं के स्तनपान संबंधी अधिकारों को बढ़ावा देना तथा कार्यस्थलों पर ऐसा अनुकूल वातावरण विकसित करना है, जिससे स्तनपान कराने वाली महिलाओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

स्तनपान के लाभ उन्होंने कहा कि नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद, आदर्श रूप से एक घंटे के भीतर, मां का पहला गाढ़ा पीला दूध अवश्य पिलाना चाहिए। यह शिशु के लिए संपूर्ण एवं प्राकृतिक आहार होने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने बताया कि शिशु को जन्म से छह माह तक केवल मां का दूध ही देना चाहिए। इसके बाद स्तनपान जारी रखते हुए पौष्टिक पूरक आहार भी शुरू करना चाहिए।

स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका उन्होंने कहा कि स्तनपान एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और नियमित स्तनपान कराने से मां एवं शिशु दोनों को अनेक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। मां का दूध शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सर्वोत्तम आहार है तथा उसे विभिन्न संक्रमण और बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्यकर्मियों को स्तनपान के महत्व, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं तथा जन-जागरूकता अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही सभी प्रतिभागियों से अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अधिक से अधिक गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को स्तनपान के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर जिला शहरी स्वास्थ्य प्रबंधक जय शंकर, एएनएम अल्बिना सोरेन, रीना कुमारी, सोनम कुमारी, जयमाला कुमारी, नीतू प्रदर्शनी, आराधना कुमारी सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।