शिशु स्वास्थ्य के लिए वरदान है स्तनपान : डीडीसी
फोटो-SKL-6-कार्यक्रम में उपस्थित डीडीसी रीना हांसदा सरायकेला, संवाददाता । सदर अस्पताल परिसर
फोटो-SKL-6-कार्यक्रम में उपस्थित डीडीसी रीना हांसदा सरायकेला, संवाददाता । सदर अस्पताल परिसर में शनिवार को विश्व स्तनपान दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, सिविल सर्जन डॉ. सरयू प्रसाद सिंह और जिला अस्पताल के डीएस डॉ. नकुल प्रसाद चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
उप विकास आयुक्त का संबोधन
समारोह को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त रीना हांसदा ने कहा कि नवजात शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए स्तनपान बेहद जरूरी है। यह बच्चे के लिए अमृत के समान है, जो उसे कई तरह की बीमारियों से बचाता है। उन्होंने उपस्थित महिलाओं और स्वास्थ्य कर्मियों से समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की।
स्वास्थ्य अधिकारियों का योगदान
मौके पर सिविल सर्जन डॉ. सरयू प्रसाद सिंह और डीएस डॉ. नकुल प्रसाद चौधरी ने स्तनपान के तकनीकी और स्वास्थ्य संबंधी महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जन्म के तुरंत बाद मां का पहला पीला गाढ़ा दूध (कोलोस्ट्रम) बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्तनपान से जुड़े भ्रम को दूर करने और छह माह तक शिशु को सिर्फ स्तनपान कराने की बात कही। मौके पर डॉ चंदन कुमार, डॉ मेलगांडी, हेड नर्स बिंदिया कुजुर, सहित अस्पताल के कई डॉक्टर, नर्स, सहिया और भारी संख्या में ग्रामीण महिलाएं उपस्थित थीं।
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