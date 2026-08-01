Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शिशु स्वास्थ्य के लिए वरदान है स्तनपान : डीडीसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
Follow us on Google News
share

फोटो-SKL-6-कार्यक्रम में उपस्थित डीडीसी रीना हांसदा सरायकेला, संवाददाता । सदर अस्पताल परिसर

शिशु स्वास्थ्य के लिए वरदान है स्तनपान : डीडीसी

फोटो-SKL-6-कार्यक्रम में उपस्थित डीडीसी रीना हांसदा सरायकेला, संवाददाता । सदर अस्पताल परिसर में शनिवार को विश्व स्तनपान दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, सिविल सर्जन डॉ. सरयू प्रसाद सिंह और जिला अस्पताल के डीएस डॉ. नकुल प्रसाद चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

ये भी पढ़ें:हजारीबाग में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ

उप विकास आयुक्त का संबोधन

समारोह को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त रीना हांसदा ने कहा कि नवजात शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए स्तनपान बेहद जरूरी है। यह बच्चे के लिए अमृत के समान है, जो उसे कई तरह की बीमारियों से बचाता है। उन्होंने उपस्थित महिलाओं और स्वास्थ्य कर्मियों से समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की।

ये भी पढ़ें:स्तनपान सप्ताह में नवजात देखभाल का प्रशिक्षण

स्वास्थ्य अधिकारियों का योगदान

मौके पर सिविल सर्जन डॉ. सरयू प्रसाद सिंह और डीएस डॉ. नकुल प्रसाद चौधरी ने स्तनपान के तकनीकी और स्वास्थ्य संबंधी महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जन्म के तुरंत बाद मां का पहला पीला गाढ़ा दूध (कोलोस्ट्रम) बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्तनपान से जुड़े भ्रम को दूर करने और छह माह तक शिशु को सिर्फ स्तनपान कराने की बात कही। मौके पर डॉ चंदन कुमार, डॉ मेलगांडी, हेड नर्स बिंदिया कुजुर, सहित अस्पताल के कई डॉक्टर, नर्स, सहिया और भारी संख्या में ग्रामीण महिलाएं उपस्थित थीं।

FAQs

विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया गया?
विश्व स्तनपान दिवस शनिवार को मनाया गया।
ये भी पढ़ें:Palamu News: प्रसव के एक घंटे के अन्दर स्तनपान अवश्य कराएं:-सिविल सर्जन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।