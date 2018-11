बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने के बाद मैरीकॉम ने गाया ये रोमांटिक गाना, हो रहा वायरल

भारत की स्टार महिला बॉक्सर एमसी मैरीकॉम जितना अच्छा खेलती हैं उतना ही अच्छा वो गाना भी गाती हैं। 'सुपरमॉम' के नाम से मशहूर एमसी मैरीकॉम ने हाल ही में विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। मैरीकॉम ने चैंपिनशिप के फाइनल में युक्रेन की बॉक्सर हन्ना ओखोटा को हराकर छठी बार विश्व खिताब पर कब्जा जमा लिया है। अब मैरीकॉम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो एक बॉलीवुड फिल्म बहुत ही फेमस गाना गाते नजर आ रही हैं।

वायरल हो रहे इस वीडियो को मेजर डी.पी सिंह ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो में मैरीकॉम 1960 में आई फिल्म 'दिल अपना और प्रीत पराई' का गाना 'अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म' गा रही हैं। मैरीकॉम के गाने को काफी पसंद भी किया जा रहा है। मेजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अगर ये सख्त हैं तो ये सॉफ्ट और रोमांटिक भी हैं। भगवान आपका हमेशा भला करे सुपर लेडी। इसी तरह हमें इन्सपायर करती रहना।

चैंपियन मैरीकॉम को बधाइयां, पीएम मोदी ने कहा- जीत वाकई में खास

