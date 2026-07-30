विवेकानंद विद्या मंदिर में मनाया विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस
चम्पावत में जिलाविधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विवेकानंद विद्या मंदिर खर्ककार्की में विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस और साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव भवदीप रावते ने सभी अधिकार मित्रों को प्रेरित किया कि हर साल 30 जुलाई को इस दिन को मनाया जाता है। मानव तस्करी के बढ़ते मामलों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया गया।
सतीश जोशी, चम्पावत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विवेकानंद विद्या मंदिर खर्ककार्की में विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस और साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। प्राधिकरण के सचिव भवदीप रावते के निर्देशन में और हरीशचंद्र भट्ट के संचालन में सभी अधिकार मित्रों ने अपने-अपने विचार रखे। बताया गया कि हर साल 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस मनाया जाता है। बढ़ती मानव तस्करी के रोकथाम के लिए जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर अधिकार मित्र गोविंद सिंह महर, हरीश चंद्र आदि मौजूद रहे।
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