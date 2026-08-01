मानव तस्करी विरोध दिवस पर कार्यक्रम हुआ
पिथौरागढ़ में विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर जन शिक्षण संस्थान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। निदेशक मीनाक्षी त्रिपाठी ने युवाओं को मानव तस्करी के प्रति जागरूक रहने और ठगी से सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जागरूकता और कौशल विकास से इस सामाजिक समस्या पर रोक लगाई जा सकती है।
पिथौरागढ़। जन शिक्षण संस्थान में विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थान की निदेशक मीनाक्षी त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान त्रिपाठी ने मानव तस्करी के प्रति जागरूक रहने व नौकरी, शिक्षा और विदेश भेजने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से सतर्क रहने को को कहा। कहा जागरूकता और कौशल विकास से इस सामाजिक बुराई पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है।
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