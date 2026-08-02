पीएम श्री स्कूल के प्रधानों का एकदिवसीय कार्यशाला आज
खगड़िया में पीएम श्री इंटर स्कूल के प्रधान व नोडल शिक्षक की कार्यशाला तीन अगस्त को आयोजित होगी। इसका उद्देश्य कक्षा छह से आठ के छात्रों के लिए डिजिटल एचपीसी पोर्टल पर निबंधन और एसेमेंट की जानकारी प्रदान करना है। जिले के सभी 14 पीएम श्री स्कूल के प्रधानाध्यापक व नोडल शिक्षकों का शामिल होना अनिवार्य है।
खगड़िया। निज प्रतिनिधि जिले में पीएम श्री इंटर स्कूल के प्रधान व नोडल शिक्षक की एक दिवसीय कार्यशाला तीन अगस्त को डायट, रामगंज संसारपुर में होगा। जिसमें पीएम श्री स्कूल के कक्षा छह से आठवीं तक के अध्यनरत बच्चों को डिजिटल एचपीसी पोर्टल पर निबंधन व एसेमेंट से संबंधित जानकारी दी जाएगी। जिले के सभी 14 पीएम श्री स्कूल के प्रधानाध्यापक व नोडल शिक्षकों को शामिल होना अनिवार्य है।
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