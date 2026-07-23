सहरसा : महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सभ्य समाज की पहचान

सहरसा से मनीश कुमार सिंह। मंडन भारती कृषि महाविद्यालय अगवानपुर में महिला सशक्तिकरण, लैंगिक संवेदनशीलता एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, पाॅक्सो एक्ट पर एक दिवसीय जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का स्वागत संबोधन डॉ एएस तिग्गा ने किया। उन्होंने मुख्य अतिथि डॉ सरिता पासवान , विशिष्ट अतिथि निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, अगवानपुर डॉ डीके महतो, महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. विनोद कुमार, वैज्ञानिकों, शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं का स्वागत करते हुए पास्को एक्ट की मूल अवधारणा एवं उसके महत्व पर प्रकाश डाला। अध्यक्षीय संबोधन में प्राचार्य ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान किसी भी सभ्य समाज की पहचान है।

लैंगिक भेदभाव को केवल शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक सोच में परिवर्तन के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। डॉ. डीके महतो ने कहा कि लैंगिक भेदभाव की शुरुआत अक्सर परिवार से होती है, इसलिए माता-पिता को बचपन से ही पुत्र और पुत्री के बीच समान व्यवहार अपनाना चाहिए। डॉ एमडी ओझा ने विद्यार्थियों से भाईचारे, पारस्परिक सम्मान एवं संवेदनशीलता की भावना विकसित करने का आह्वान किया। डॉ रेयाज अहमद ने कहा कि सामाजिक भेदभाव ही लैंगिक असमानता का मूल कारण है तथा सह-शिक्षा व्यवस्था ने इस सोच को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉ मृणालिनी कुमारी ने पाॅक्सो अधिनियम, 2013, विशाखा दिशा-निर्देश, यूजीसी के प्रावधान, आंतरिक शिकायत समिति तथा शिकायत निवारण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। डॉ सरिता पासवान ने कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनी सुरक्षा प्रावधानों पर प्रकाश डाला। डॉ सुनीता पासवान ने परिवार एवं समाज की भूमिका, लैंगिक संवेदनशीलता तथा महिला सशक्तिकरण पर व्याख्यान दिया । डॉ एएस तिग्गा ने ग्रामीण महिलाओं की कृषि में महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अदृश्य भूमिका पर चर्चा करते हुए एनआरएलएम, एफपीओ सहित विभिन्न सरकारी पहलों की जानकारी दी। सोनम राय ने सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्यस्थल की आवश्यकता, यौन उत्पीड़न के प्रकार, उसके दुष्प्रभाव तथा मी टू आंदोलन की प्रासंगिकता पर विस्तार से प्रकाश डाला।