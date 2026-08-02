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समाज व परिवार की मर्यादाओं के साथ शिव की ओर चलना है : बरखा आनंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में शिव शिष्य परिवार की ओर से शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति एवं प्रयोजन विषय पर कार्यशाला संपन्न हुई। स्वामी हरीन्द्रानंद ने शिष्यों को संदेश दिया कि भगवान शिव की ओर चलने का यह एक दिव्य आवाज है। गुरु और सदगुरु का महत्व बताते हुए अर्चित आनंद ने कहा कि सदगुरु ही शिष्य को शिव बनाते हैं।

समाज व परिवार की मर्यादाओं के साथ शिव की ओर चलना है : बरखा आनंद

रांची, वरीय संवादादाता। शिव शिष्य परिवार के तत्वावधान में शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति एवं प्रयोजन विषय पर चल रही कार्यशाला रविवार को संपन्न हुई। भारत वर्ष के विभिन्न राज्यों से आये शिवशिष्य व शिष्याओं को संबोधित करते हुए स्वामी हरीन्द्रानंद का संदेश आओ चलें शिव की ओर... के उदघोष के साथ बरखा आनंद ने कहा कि आज से आठ वर्ष पूर्व हरींद्रानंद स्वामी चार सौ शिष्यों को संबोधित कर रहे थे। आओ चलें शिव की ओर... पर वे कहते थे कि यह मेरा कथन नहीं था अपितु सुदूर वन प्रांत से आती हुई एक आवाज थी और एक दर्द था। यह सृष्टि के शून्याकाश से आती हुई एक मद्धिम, मधुर ध्वनि तरंगें हैं। आनंद ने कहा कि देश, समाज, परिवार की मर्यादाओं को सुदृढ़ करते हुए भगवान शिव की ओर चलना और चलते ही रहना है।

गुरु, सदगुरु एवं जगत गुरु

गुरु, सदगुरु एवं जगत गुरु विषय पर अर्चित आनन्द ने कहा कि गुरु का शाब्दिक अर्थ अंधकार को दूर करने वाला मना गया है। मनुष्य के अंदर छाए गहन अंधकार को मिटाने की जो जवाबदेही ले उसे गुरु कहते हैं। गुरु शिष्य के मन में साधना, जप आदि विभिन्न विधियों शिव भाव का आवेश जागते हैं। जबकि, सदगुरु मात्र अपनी दया से ही शिष्य के मन में परमात्म प्रेम का अंकुरण कर देते हैं। सदगुरु की दया ही शिष्य को शिव बनाती है। जगत गुरु को तो सभी सदगुरुओं का गुरु कहा गया है। कार्यक्रम में आभार एवं समापन गौतम कुमार ने किया। कार्यशाला में विभिन्न राज्यों से आये अन्य शिवशिष्यों ने भी अपने विचार प्रकट किए । कार्यक्रम को सफल बनाने में राजेश, गौतम, शिवकुमार, विश्वकर्मा, रजनीश, रणधीर आदि उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

कार्यशाला का विषय क्या था?
कार्यशाला का विषय शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति एवं प्रयोजन था।
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