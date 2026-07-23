कार्यशाला में प्रस्तुत किए गए शोध पत्र
यूनानी मेडिकल कॉलेज हिम्म्तगंज में कुल्लियात विभाग के पीजी छात्रों के लिए शोध पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। डॉ. आसिफा मंसूर ने शोध के महत्व पर चर्चा की, जबकि डॉ. मारिया बानो और डॉ. तसमिया अजीमुद्दीन भुरे ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। प्राचार्य डॉ. वसीम अहमद ने शैक्षणिक गतिविधियों के लाभ पर जोर दिया।
यूनानी मेडिकल कॉलेज हिम्म्तगंज में गुरुवार को कुल्लियात विभाग में पीजी छात्रों के लिए शोध पर केंद्रित कार्यशाला आयोजित की गयी। डॉ. आसिफा मंसूर ने शोध के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉ. मारिया बानो, डॉ. तसमिया अजीमुद्दीन भुरे ने शोध पत्र प्रस्तुत किया। प्राचार्य डॉ. वसीम अहमद ने कहा कि अंतरविभागीय शैक्षणिक गतिविधियां पीजी छात्रों के अकादमिक व शोध क्षमता को विकसित करने में सहायक है। विभागाध्यक्ष प्रो. कफ़ील अहमद ने प्रतिभागियों से निरंतर अध्ययन, अनुसंधान और अकादमिक चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी बनाए रखने पर बल दिया।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें