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कार्यशाला में प्रस्तुत किए गए शोध पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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यूनानी मेडिकल कॉलेज हिम्म्तगंज में कुल्लियात विभाग के पीजी छात्रों के लिए शोध पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। डॉ. आसिफा मंसूर ने शोध के महत्व पर चर्चा की, जबकि डॉ. मारिया बानो और डॉ. तसमिया अजीमुद्दीन भुरे ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। प्राचार्य डॉ. वसीम अहमद ने शैक्षणिक गतिविधियों के लाभ पर जोर दिया।

कार्यशाला में प्रस्तुत किए गए शोध पत्र

यूनानी मेडिकल कॉलेज हिम्म्तगंज में गुरुवार को कुल्लियात विभाग में पीजी छात्रों के लिए शोध पर केंद्रित कार्यशाला आयोजित की गयी। डॉ. आसिफा मंसूर ने शोध के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉ. मारिया बानो, डॉ. तसमिया अजीमुद्दीन भुरे ने शोध पत्र प्रस्तुत किया। प्राचार्य डॉ. वसीम अहमद ने कहा कि अंतरविभागीय शैक्षणिक गतिविधियां पीजी छात्रों के अकादमिक व शोध क्षमता को विकसित करने में सहायक है। विभागाध्यक्ष प्रो. कफ़ील अहमद ने प्रतिभागियों से निरंतर अध्ययन, अनुसंधान और अकादमिक चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी बनाए रखने पर बल दिया।

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