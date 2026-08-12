31 हजार 838 किसानों का फसल बीमा कराने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री बिरसा फसल बीमा योजना के अंतर्गत नारायणपुर में खरीफ फसल 2026 के विषय में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें बीडीओ कमलेश कुमार दास ने किसानों को फसल बीमा का लाभ, उद्देश्य और आवेदन प्रक्रिया समझाई। 31,838 किसानों का बीमा कराने का लक्ष्य है। किसानों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए।
प्रधानमंत्री बिरसा फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसल 2026 को लेकर मंगलवार को प्रखंड कार्यालय नारायणपुर के सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में बीडीओ कमलेश कुमार दास मुख्य रूप से मौजूद थे। इस दौरान योजना के सफल संचालन को लेकर कृषक मित्रों, जनसेवकों एवं संबंधित कर्मियों को आवश्यक जानकारी दी गई। मौके पर बीडीओ ने बताया कि नारायणपुर प्रखंड में कुल 31 हजार 838 कृषकों का फसल बीमा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होने कर्मियों को किसानों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही किसानों को फसल बीमा योजना के उद्देश्य, लाभ एवं आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।
उन्होने अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ने और निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक पहल करने को कहा। उन्होंने कृषक मित्रों एवं संबंधित कर्मियों से गांव-गांव जाकर किसानों को योजना के प्रति जागरूक करने की अपील की। मौके पर बीटीएम सीमावर्ती सिंह के अलावे संबंधित कर्मी एवं कृषक मित्र मौजूद थे।
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