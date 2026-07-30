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नेपाल-उत्तराखंड से आने वाले संदिग्ध मरीजों की होगी निगरानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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मंगलवार को बरेली में कालाजार मरीजों की पहचान और इलाज पर पाथ संस्था द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें विभिन्न स्वास्थ्य अधिकारियों को कालाजार के लक्षण, जांच और उपचार के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। चिकित्सा विशेषज्ञों ने रोग के लक्षण और उपचार की विधियों पर प्रकाश डाला।

नेपाल-उत्तराखंड से आने वाले संदिग्ध मरीजों की होगी निगरानी

कालाजार के मरीजों की पहचान और इलाज विषय पर मंगलवार को पाथ संस्था की तरफ से कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता मलेरिया एवं वेक्टर जनित रोग के अपर निदेशक ने की। एडी हेल्थ के निर्देशन में बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, संभल और रामपुर के स्वास्थ्य अधिकारियों को नेपाल और उत्तराखंड से आने वाले कालाजार के लक्षण वाले मरीजों की पहचान, जांच और उपचार के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बताया कि कालाजार (विसेरल लीशमैनियासिस) लीशमैनिया डोनोवानी परजीवी से होने वाली गंभीर बीमारी है। यह संक्रमित सैंडफ्लाई (बालू मक्खी) के काटने से फैलती है।

लंबे समय तक बुखार रहना, तिल्ली और यकृत का बढ़ जाना, एनीमिया, तेजी से वजन घटना और त्वचा का रंग गहरा पड़ना इसके प्रमुख लक्षण हैं। बीमारी की पुष्टि के लिए आरके-39 रैपिड टेस्ट, जरूरत पड़ने पर परजीवी जांच और सीबीसी कराई जाती है। समय पर इलाज और दवाओं का पूरा कोर्स जरूरी है। बचाव के लिए कीटनाशक छिड़काव, कीटनाशकयुक्त मच्छरदानी का प्रयोग, पूरे कपड़े पहनने और घरों में साफ-सफाई रखना जरूरी है। इस मौके पर मंडलीय सर्विलांस अधिकारी डॉ. अखिलेश्वर सिंह, जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. प्रशांत रंजन, जिला मलेरिया अधिकारी सत्येंद्र सिंह समेत अन्य चिकित्सक मौजूद रहे।

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