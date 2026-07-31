मानव तस्करी पर डिजिटल जाल सबसे बड़ा खतरा, जागरूकता ही बचाव

सिद्धार्थनगर में विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस पर 'ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम' विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। विशेषज्ञों ने मानव तस्करी के नए तरीकों, जैसे सोशल मीडिया और फर्जी रोजगार के अवसरों पर चर्चा की। युवाओं को सजग रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान तथा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर में ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। विशेषज्ञों ने कहा कि मानव तस्करी अब पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सोशल मीडिया, फर्जी जॉब ऑफर, ऑनलाइन शिक्षा और विदेश भेजने के नाम पर साइबर माध्यमों से youths को निशाना बनाया जा रहा है। इससे बचने के लिए जागरूकता, सतर्कता और समय पर सूचना देना सबसे प्रभावी उपाय है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए लोक प्रशासन विभाग की प्रो. सुनीता त्रिपाठी ने कहा कि मानव तस्करी आज समाज के सामने गंभीर चुनौती बन चुकी है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग के साथ अपराधियों के तरीके भी बदल गए हैं। ऐसे में युवाओं को सजग रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना संबंधित एजेंसियों को देने की आवश्यकता है। प्रो. हरीश द्विवेदी ने कहा कि मानव तस्करी मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है।

शिक्षा और जागरूकता शिक्षा के माध्यम से युवाओं में सामाजिक चेतना विकसित कर इस अपराध के विरुद्ध व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है। 43वीं वाहिनी एसएसबी के सहायक कमांडेंट सचिन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मानव तस्करी रोकने के लिए एसएसबी द्वारा चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को दें।

मानव तस्करी के स्वरूप एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र सिंह ने रोजगार, विवाह और बेहतर जीवन का झांसा देकर की जाने वाली मानव तस्करी के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डालते हुए इससे बचाव के उपाय बताए। साइबर सेल निरीक्षक पंकज कुमार सिंह ने फर्जी जॉब ऑफर, फिशिंग लिंक, डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी से बचने के व्यावहारिक सुझाव दिए।

साइबर अपराध का संबंध साइबर क्राइम थाना प्रभारी निरीक्षक श्याम सुन्दर तिवारी ने कहा कि साइबर अपराध और मानव तस्करी अब एक-दूसरे से जुड़े अपराध बन चुके हैं, इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित उपयोग बेहद जरूरी है। संचालन डॉ. यशवंत यादव ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रो. सुनीता त्रिपाठी ने किया। कार्यशाला में विश्वविद्यालय के शिक्षक, पुलिस एवं एसएसबी के अधिकारी, नेपाल के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।