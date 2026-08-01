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हिंदी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पुस्तक लिखने पर किया सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में एमएनएनआईटी के हिंदी प्रकोष्ठ ने ‘तकनीकी शिक्षा में हिंदी भाषा के प्रयोग’ पर कार्यशाला का आयोजन किया। प्रो. एमएम गोरे ने नई शिक्षा नीति के अनुसार हिंदी में तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता बताई। मुख्य अतिथि प्रो. योगेंद्र प्रताप सिंह ने हिंदी को ज्ञान की भाषा कहा। प्रो. आरके सिंह को उनकी पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया।

हिंदी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पुस्तक लिखने पर किया सम्मान

प्रयागराज। एमएनएनआईटी के हिंदी प्रकोष्ठ ने विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में ‘तकनीकी शिक्षा में हिंदी भाषा के प्रयोग’ विषय पर शुक्रवार को कार्यशाला हुई। कार्यवाहक निदेशक प्रो. एमएम गोरे ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप तकनीकी शिक्षा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना समय की आवश्यकता है। मुख्य अतिथि प्रो. योगेंद्र प्रताप सिंह ने हिंदी को ज्ञान और अनुसंधान की सशक्त भाषा बताया। प्रो. आरके सिंह को हिंदी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पुस्तक लिखने पर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाणपत्र भी प्रदान किए गए।

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