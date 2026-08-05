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हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने पर भाजपा का मंथन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने पर भाजपा का मंथन घर तिरंगा एवं तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदया

हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने पर भाजपा का मंथन
हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने पर भाजपा का मंथन

सोनभद्र, संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर बुधवार को हर घर तिरंगा एवं तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। मुख्य अतिथि जिला प्रभारी अनिल सिंह ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति का जनआंदोलन है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक घर तक तिरंगा पहुंचाने और अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ने का आह्वान किया। भाजपा जिलाध्यक्ष नंद लाल ने कहा कि 10 से 15 अगस्त तक जिले के सभी मंडलों में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा।

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अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं, शहीद स्थलों पर स्वच्छता अभियान, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रम तथा देश की सेवा में बलिदान देने वाले सैनिकों और शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों का सम्मान किया जाएगा। बैठक का संचालन जिला संयोजक एवं जिला उपाध्यक्ष अजीत रावत ने किया। इस मौके पर चुर्क नगर पंचायत अध्यक्ष मीरा यादव, दुद्धी नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश मोहन, जिला महामंत्री संतोष शुक्ला आदि रहे।

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