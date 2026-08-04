विश्वविद्यालय में लैंगिक संवेदनशीलता एवं समावेशन पर दो दिवसीय कार्यशाला शुरू

दुमका, झारखंड में सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में लैंगिक संवेदनशीलता एवं समावेशन पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कुलपति प्रो. कुनुल कांडिर ने इसे सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यशाला में शिक्षकों के लिए समावेशी वातावरण के निर्माण पर चर्चा हुई।

दुमका, प्रतिनिधि। झारखंड राज्य संकाय विकास अकादमी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार के तत्वावधान में लैंगिक संवेदनशीलता एवं समावेशन विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ सोमवार को सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में हुआ। कार्यशाला 3 एवं 4 अगस्त को आयोजित की जा रही है जिसमें सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के अधीनस्थ सभी महाविद्यालयों के शिक्षकगण सम्मिलित हुए।

कार्यशाला का उद्घाटन उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. कुनुल कांडिर ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में कहा कि लैंगिक संवेदनशीलता केवल महिलाओं से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि एक समतामूलक, सम्मानजनक और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की आधारशिला है। उच्च शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही नहीं, बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करना भी है जो समानता, गरिमा, संवेदनशीलता और समावेशिता के मूल्यों को अपने व्यवहार में उतारें।

कार्यशाला के उद्देश्य इस अवसर पर डॉ. सुजीत कुमार सोरेन, नोडल पदाधिकारी, झारखंड राज्य संकाय विकास अकादमी, एसकेएमयू ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कार्यशाला के उद्देश्य एवं रूपरेखा पर प्रकाश डाला तथा कहा कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में लैंगिक रूप से संवेदनशील एवं समावेशी वातावरण का निर्माण करना है। कार्यक्रम में डॉ. पीयूष मालपहाड़िया, समन्वयक, झारखंड राज्य संकाय विकास अकादमी ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की क्षमता निर्माण हेतु संचालित विभिन्न पहलों की जानकारी दी।

समावेशी संस्कृति का महत्व वहीं विशाल प्रसाद, प्रबंधक (शैक्षणिक), तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग, रांची ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समावेशी संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यशाला की संसाधन व्यक्ति प्रेमलता पूनिया एवं आर. सचदेवा ने लैंगिक संवेदनशीलता, समावेशन, लैंगिक समानता, संवैधानिक मूल्यों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में समावेशी वातावरण के निर्माण पर विस्तृत एवं संवादात्मक सत्र प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ. हिमाद्रि शेखर दत्ता ने किया।