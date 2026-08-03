इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल की एक दिवसीय कार्यशाला
एकेपी डिग्री कालेज में आईआईसी के तहत सोमवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्या और वक्ताओं ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य वक्ता जगदीश सिंह ने छात्राओं को रोजगार के अवसरों और चुनौतियों का सामना करने के लिए कौशल विकास और सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर प्रकाश डाला।
एकेपी डिग्री कालेज में सोमवार को इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल (आईआईसी) के तत्वावधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्याशाला का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर डिंपज विज, एनइपी समन्वयक नीलू सिंह, मुख्य वक्ता जगदीश सिंह आदि ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्जवलित कर की। इस दौरान मुख्य वक्ता जगदीश सिंह ने छात्राओं को प्रतिस्पर्धात्मक युग में रोजगार के अवसरों और चुनौतियों से निपटने के गुर सिखाए। उन्होंने डिजिटल नालेज, अंग्रेजी संभाषण (इंग्लिश स्पीकिंग), एआई दक्षता, सकारात्मक दृष्टिकोण और कौशल संवर्धन के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही पीपीटी प्रस्तुति के जरिए उन्होंने छात्राओं को कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ग्रोथ जोन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
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