आईडीए की कार्यशाला 20 सितंबर को
इंडियन डेंटल एसोसिएशन (आईडीए) सहजनवां द्वारा 20 सितंबर को एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसमें कई वरिष्ठ दंत चिकित्सक भाग लेंगे और नई दंत चिकित्सा पद्धतियों पर चर्चा करेंगे। इसका लाभ दंत रोग विशेषज्ञों के माध्यम से आम जनता को मिलेगा।
गोरखपुर। इंडियन डेंटल एसोसिएशन (आईडीए) सहजनवां के तत्वावधान में 20 सितंबर को कार्यशाला आयोजित की जाएगी। मीडिया प्रभारी डा. हिमांशु कुमार सिंह ने बताया कि कार्यशाला में देश के अनेक वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ भाग लेंगे। नई दंत चिकित्सा पद्धतियों पर चर्चा की जाएगी। जिसका लाभ दंत रोग विशेषज्ञों के जरिये आम जनता को मिलेगा।
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