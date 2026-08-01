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वैज्ञानिक खेती और बेहतर बाजार से बढ़ेगी मक्का किसानों की आय

By Hindustan | Bureau
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वैज्ञानिक खेती और बेहतर बाजार से बढ़ेगी मक्का किसानों की आय

कटिहार, वरीय संवाददाता मक्का उत्पादन में अग्रणी जिलों में शामिल कटिहार के किसानों को वैज्ञानिक खेती के साथ बेहतर बाजार और निर्यात से जोड़ने की दिशा में शुक्रवार को कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) की ओर से संयुक्त कृषि भवन के सभागार में 'मक्का क्रय एवं विक्रय विषयक एक दिवसीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम' आयोजित किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी-सह-परियोजना निदेशक, आत्मा राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में जिले के सभी प्रखंडों के कृषि पदाधिकारी, कृषक सूचना एवं सलाहकार केंद्रों के प्रतिनिधि, प्रगतिशील किसान, एफपीओ, किसान समूहों तथा मक्का के क्रेता-विक्रेताओं ने भाग लिया。

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कार्यक्रम का उद्घाटन

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर किसान कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने खेत की तैयारी, उन्नत बीजों का चयन, बीज उपचार, वैज्ञानिक बुआई, खरपतवार नियंत्रण, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, कीट एवं रोग नियंत्रण सहित मक्का उत्पादन की पूरी तकनीक को स्लाइड प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तार से समझाया। उन्होंने किसानों से आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे उत्पादन के साथ आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

प्रशिक्षण गतिविधियाँ

प्रशिक्षण के दौरान सहायक निदेशक (शस्य) मोना कुमारी ने मक्का में लगने वाले प्रमुख कीटों की पहचान, उनके दुष्प्रभाव तथा समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) के प्रभावी उपायों की जानकारी दी। वहीं उप परियोजना निदेशक, आत्मा दीक्षा कुमारी ने मक्का फसल में होने वाले प्रमुख रोगों की पहचान, रोकथाम एवं वैज्ञानिक प्रबंधन के उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

भंडारण और मूल्य संवर्धन

कार्यशाला में किसानों को फसल उत्पादन के साथ-साथ कटाई, सुखाई, सुरक्षित भंडारण और मूल्य संवर्धन की वैज्ञानिक तकनीकों से भी अवगत कराया गया। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि यदि किसान वैज्ञानिक तरीके से भंडारण करें तो उपज की गुणवत्ता लंबे समय तक सुरक्षित रहती है और बाजार में बेहतर कीमत मिलती है।

सामूहिक विपणन

एफपीओ एवं किसान समूहों से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि सामूहिक विपणन से किसानों की सौदेबाजी की क्षमता बढ़ती है और उन्हें बेहतर बाजार मूल्य मिलता है। उन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने, मक्का निर्यात की प्रक्रिया तथा आवश्यक लाइसेंस संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी।

समारोह का समापन

कार्यक्रम के दौरान मृदा जांच के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के पांच प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार ने प्रशंसा-पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर शालिनी कुमारी, रेशम कुमारी सहित कृषि विभाग एवं आत्मा के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम के समापन पर किसानों, एफपीओ और मक्का व्यापारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया गया। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे उन्हें वैज्ञानिक उत्पादन, सुरक्षित भंडारण, बेहतर विपणन और निर्यात के नए अवसरों की जानकारी मिली है, जो भविष्य में मक्का की खेती को अधिक लाभकारी बनाने में सहायक होगी।

अधिक जानकारी के लिए सामान्य प्रश्न

कार्यशाला का उद्देश्य क्या था?
कार्यशाला का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक खेती के साथ बेहतर बाजार और निर्यात से जोड़ना था।
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