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15 दिनों में एबीडीएम आधारित एचएमआईएस लागू करें, नहीं तो कार्रवाई: सिविल सर्जन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में बुधवार को सभी निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगले 15 दिन में एबीडीएम सक्षम एचएमआईएस का उपयोग अनिवार्य किया गया है।

15 दिनों में एबीडीएम आधारित एचएमआईएस लागू करें, नहीं तो कार्रवाई: सिविल सर्जन

रांची, वरीय संवाददाता। जिले के सभी निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को सदर अस्पताल के सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई। सिविल सर्जन डॉ अमरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में रांची के प्रमुख निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य निजी अस्पतालों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन को गति देना था। कार्यशाला में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, झारखंड के ज्वाइंट डायरेक्टर राजन कुमार, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफिसर डॉ. रंजना सिन्हा, बिजनेस एनालिस्ट एवं रांची की नोडल पदाधिकारी रश्मि नंदे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विशेषज्ञों ने एबीडीएम के प्रावधानों, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, आभा आईडी तथा एचएमआईएस इंटीग्रेशन से जुड़ी तकनीकी और संचालन संबंधी जानकारी दी।

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सिविल सर्जन डॉ अमरेंद्र प्रसाद ने सभी निजी अस्पतालों को निर्देश दिया कि वे अगले 15 दिनों के भीतर एबीडीएम सक्षम एचएमआईएस का उपयोग शुरू करें। कार्यशाला में बताया गया कि 30 अगस्त तक सभी निजी अस्पतालों में एबीडीएम सक्षम एचएमआईएस की स्थापना और उसका उपयोग अनिवार्य होगा।

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