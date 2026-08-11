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हिमालयन विवि के फार्मेसी छात्रों को दिया सफलता का मंत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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भविष्य का इंतजार नहीं, उसे खुद बनाइए: डा. डीके श्रीवास्तव जौलीग्रांट, संवाददाता। स्वामी

हिमालयन विवि के फार्मेसी छात्रों को दिया सफलता का मंत्र
हिमालयन विवि के फार्मेसी छात्रों को दिया सफलता का मंत्र

स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी में मंगलवार को फार्मेसी छात्रों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद विशेषज्ञ ने छात्रों को आयुर्वेद की महत्ता और सफलता के टिप्स दिए। जौलीग्रांट स्थित एसआरएचयू में इंटरनेशनल आयुर्वेद एक्सपर्ट एवं नवजीवनम् आयुर्वेद संस्थान, ऋषिकेश के मुख्य चिकित्सक डॉ. डीके श्रीवास्तव ने छात्रों को मोटिवेशनल लेक्चर दिया।

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